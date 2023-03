Cães farejadores localizam 8kg de maconha escondidos em mala e passageira acaba presa por tráfico internacional de drogas, em Pirapozinho

Entorpecente foi apreendido durante uma vistoria em um ônibus de linha interestadual de Cascavel (PR) com destino a Goiânia (GO), que passava pelo km 465 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425). Cães ajudaram polícia a encontrar mais de 8kg de maconha, em Pirapozinho (SP)

Uma mulher, de 35 anos, foi presa por tráfico internacional de drogas, ao ser flagrada transportando 8,6 kg de maconha, no km 465 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Pirapozinho (SP), na noite desta terça-feira (28).

O entorpecente foi apreendido durante uma operação do 8º Batalhão de Operações Especiais de Polícia (Baep) com o auxílio de cães farejadores. Durante vistoria em um ônibus de linha interestadual, de Cascavel (PR) com destino a Goiânia (GO), a equipe localizou 11 tabletes de maconha escondidos na mala da suspeita.

Segundo a Polícia Militar, a proprietária “assumiu ser sua [a droga] e [disse] que venderia em sua cidade natal, em São Luís (MA).” Ela ainda relatou que comprou o entorpecente no Paraguai por R$ 3,5 mil.

A suspeita, então, foi presa em flagrante por tráfico internacional de droga e, posteriormente, foi conduzida à Polícia Federal de Presidente Prudente (SP), junto com o entorpecente apreendido. Ela permaneceu no local, à disposição da Justiça.

