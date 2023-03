Cães, gatos e galinhas convivem em harmonia em chácara do interior de SP; especialista dá dicas para adaptar animais

De acordo com veterinário, se os animais estiverem acostumados uns com os outros podem de fato ser amigos e até brincar. A jovem moradora de Alambari (SP) cresceu convivendo com diversos animais

Marina Santos/Arquivo pessoal

A improvável e curiosa amizade entre cães, gatos, galinhas e galos é encontrada em uma chácara de jovem moradora de Alambari, município localizado a 154 quilômetros de São Paulo.

Ao g1, Marina Santos, de 15 anos, relatou que cresceu convivendo com diversos animais em casa. Hoje, a estudante tem 3 cachorros de grande porte, um gato, cinco galinhas, dois galos e cinco camundongos.

“Meu pai comprou as galinhas e os outros animais quando eu tinha um ano, pra eu começar a ter contato com os animais desde pequena”, conta Marina.

Veterinário dá dicas para adequar convivência entre animais

Marina Santos/Arquivo pessoal

O veterinário Reynaldo Landgraf, de Itapetininga (SP), comenta que o convívio desses animais pode ser harmonioso, se estiverem acostumados a interagir no mesmo ambiente.

De acordo com o especialista, a adaptação de diferentes animais no mesmo local precisa ser feita com calma e paciência – como é caso dos bichos adotados pela família de Marina.

“A gente já tinha as galinhas antes deles [cães e gato], e a gente sempre foi ensinando que não podia mexer com elas. Meu pai também repreendia se eles dessem algum sinal que iam estranhar elas. Isso quando filhotes, depois não precisou mais”, relata a jovem.

A mãe da adolescente, Rosângela Santos, diz que admira o amor que a filha sente pelos bichinhos.

“Desde pequenininha ela gosta muito deles, as galinhas até ajudaram ela aprender a andar, elas abaixavam para ela segurar”, lembra a mãe.

A irmã mais nova de Marina, Lorena Santos, também compartilha o amor por animais

Marina Santos/Arquivo pessoal

O veterinário reforça que a criação em conjunto é um processo, até que os animais se acostumem uns aos outros. “O que acontece é que, às vezes, o gato pode querer brincar com as galinhas, mas não vai querer caçar, nem nada disso”, exemplifica Reynaldo.

Assim como cães e gatos, as aves também gostam de interagir e brincar, ressalta o especialista. “Eles gostam de rotina, e até banho de esguicho. (…) gostam de brincar e interagir com a gente, dá até para adestrar uma galinha, da mesma forma que a gente adestra cães e gatos”, comenta.

Cães, gatos e galinhas convivem em harmonia no interior de São Paulo

Marina Santos/Arquivo pessoal

Parece inusitado, mas Reynaldo explica que o convívio de animais tão diferentes é comum no interior, e que inclusive tem experiência com aves e cães no mesmo ambiente. “Eu tenho galinha e cachorro [na casa dele], eles se dão bem. (…) Às vezes, as galinhas vão roubar comida do cachorro, mas se dão super bem. Já os tenho faz tempo”, acrescenta Reynaldo.

Este comportamento das galinhas em “roubar” a ração dos cachorros também é recorrente na chácara de Marina, mas de acordo com ela, não interfere na amizade dos animais.

Cuidados necessários

Ainda segundo o veterinário, quando se tem diferentes tipos de animais, é importante saber quais são os cuidados necessários para garantir o bem-estar e a saúde de todos. Reynaldo informa que galinhas e galos também precisam de atenção veterinária.

“Existem veterinários específicos para aves, é interessante ter consultas com alguém especializado. Galinhas precisam ser vermifugadas e tomar vacinas. No caso do galo, às vezes é bom controlar o tamanho da espora para ele não se machucar, machucar as galinhas ou o próprio dono em uma brincadeira,” alerta Reynaldo.

As aves possuem comportamentos diferentes dos pets “comuns”, principalmente na alimentação. Reynaldo enfatiza que as galinhas, instintivamente, se alimentam de ratos e camundongos. Por este motivo, a convivência entre estes animais não é recomendada.

A família de Marina conta que mantém os roedores em um cômodo separado dos outros animais, principalmente do gato e das galinhas.

Os camundongos vivem em um cômodo separado dos outros aniamais

Marina Santos/Arquivo pessoal

*Colaborou sob a supervisão de Matheus Arruda

