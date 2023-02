Cães são resgatados após 3 dias acorrentados sem água e comida em SC

Segundo a Polícia Civil, eles foram encontrados em “condições precárias de higiene e desnutrição” em uma casa de Maravilha, no Oeste catarinense. Cachorros foram encontrados em situação de maus-tratos

Polícia Civil/ Divulgação

Dois cães em situação de maus-tratos foram resgatados em Maravilha, no Oeste catarinense, após passarem três dias acorrentados, sem água e comida. Segundo a Polícia Civil, eles foram encontrados em “condições precárias de higiene e desnutrição” nesta segunda-feira (27).

Os animais foram encontrados em uma casa do bairro Bela Vista.

De acordo com a Polícia Civil, vizinhos informaram que a tutora dos cães saiu na sexta-feira (24), deixando os animais amarrados. Um inquérito será instaurado para investigar o crime de maus-tratos.

Após o resgate, os cachorros foram encaminhados à Secretaria de Proteção Animal de Maravilha para devidos cuidados.

O crime de maus-tratos pode resultar em pena de dois a cinco anos de prisão, além de multa.

Cachorros estavam amarrados, sem comida e água

Polícia Civil/ Divulgação

Segundo a Polícia Civil, qualquer pessoa que presencie situações de maus-tratos ou abandono pode fazer uma denúncia anônima na Delegacia de Polícia Civil mais próxima.

