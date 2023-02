Cães são resgatados após mulher ser presa suspeita de comer animais domésticos em Araguaína

No local foram resgatados oito cães adultos e dois filhotes vivos. A polícia também encontrou 15 peles de animais estendidas em um varal improvisado. Cães foram resgatados após mulher ser presa suspeita de sacrificar animais para comer

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que cães vítimas de maus-tratos foram encontrados em uma casa em Araguaína, no norte do Tocantins. A moradora do local é suspeita de pegar os animais de rua e mantê-los em cativeiro para depois sacrificá-los e se alimentar da carne.

O caso foi registrado na tarde desta terça-feira (21) em uma casa abandonada no setor Vila Nova. No local foram resgatados oito cães adultos e dois filhotes vivos. A polícia também encontrou 15 peles de animais estendidas em um varal improvisado.

Segundo a Polícia Militar, os animais estavam em condições precárias de higiene, sem alimentação e água potável. A TV Anhanguera esteve no local e registrou o momento em que alguns foram recolhidos por uma ONG que cuida de animais abandonados em Araguaína.

Cães foram resgatados após serem encontrados em situação precária

A Polícia Civil informou ao g1 que a mulher foi atuada em flagrante pelo crime de maus-tratos contra animais domésticos e mandada para a casa de prisão feminina. O fato não cabe fiança, mas ela ainda deverá passar por audiência de custódia.

A prisão aconteceu após uma denúncia para a Polícia Militar. Ela vivia em uma casa abandonada, tomada pelo mato e que também tem uma parte desabando. O local tinha muita sujeira e latas de cerveja.

Peles de animais mortos foram encontradas em varal improvisado

Segundo a Polícia Militar, a suspeita relatou que realmente havia matado cerca de dez cães para comer e que as peles estendidas no varal eram dos animais sacrificados.

Testemunhas contaram à polícia que tinham percebido o desparecimento de cães e gatos na vizinhança. Durante a noite os vizinhos também ouviam barulhos de animais no local. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Peles ressecadas são encontradas na casa de suspeita de sacrificar cães em Araguaína

