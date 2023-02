Caetano Veloso anuncia show em Ribeirão Preto; veja como comprar ingressos

Publicação nas redes sociais do cantor foi feita neste domingo (26) e confirma apresentação para 15 de abril. Entradas vão de R$ 150 a R$ 550. Caetano Veloso anuncia show em Ribeirão

Ricardo Labastier/Titular Fotografia

O cantor e compositor Caetano Veloso anunciou nas redes sociais, neste domingo (26), que vai se apresentar em Ribeirão Preto (SP) no dia 15 de abril.

O show, que faz parte da turnê “Meu Coco”, está marcado para o Centro de Eventos do RibeirãoShopping.

Os ingressos estão sendo vendidos pela internet, no site da Alpha Tickets, e vão de R$ 150 a R$ 550. Há taxas. (Veja detalhes abaixo)

Também é possível comprar de forma presencial nas bilheterias do Centro de Eventos, sem taxas.

Setores e preços

PCR- Cadeirante: R$ 150

Premium: R$ 140 (meia) e R$ 280 (inteira)

Premium Extra: R$ 150 (meia) e R$ 300 (inteira)

VIP B: R$ 320 (valor único)

VIP A: R$ 350 (Valor único)

VIP Extra: R$ 480 (valor único)

VIP Especial: R$ 550 (valor único)

Ufficio Stampa