Cágado é resgatado com casco quebrado após ser atropelado em avenida de Piracicaba; VÍDEO

Segundo CCZ, estado de saúde após quebra do casco é delicado e inspira cuidados Guarda Municipal resgata cágado após atropelamento em Piracicaba

Um cágado foi resgatado pelas equipes da Guarda Civil Municipal de Piracicaba (SP), na manhã deste sábado (4). Ele foi atropelado na Avenida Alberto Vollet Sachs, próximo ao Terminal do Piracicamirim.

Segundo a corporação, o réptil foi resgatado e levado até o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), onde ficou aos cuidados dos profissionais.

Cágado foi atropelado em avenida de Piracicaba e teve casco quebrado

GCF Renata/Guarda Municipal

Nas imagens divulgadas pela corporação é possível ver o casco do animal quebrado em várias partes. Segundo Matheus Santos, do Núcleo de Bem Estar Animal e do CCZ, a quebra do casco é uma situação delicada e que inspira cuidados.

“Essas espécies não possuem diafragma igual aos mamíferos, então tudo fica preso por membranas. Quando ocorre algum tipo de atropelamento, o carro passa em cima, tem um estrago na região do casco, é um quadro muito delicado. O animal pode apresentar pneumonia, outras alterações, e infelizmente até o óbito”, afirmou.

Segundo ele, o animal vai passar por uma avaliação e o casco será remoldado com resina.

“Vamos entrar com antibiótico, e entrar com medicamento para controlar o sangramento, para evitar que o animal possa ter alguma embolia ou coisa parecida. Então a gente vai traçar toda a conduta para esse animal. Ainda assim é um quadro complicado e que inspira bastante cuidado”, finalizou.

VÍDEOS: Fique por dentro do que acontece nas cidades

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Ufficio Stampa