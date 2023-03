Caged: n° de vagas de emprego abertas em fevereiro é o pior desde 2020 em Campinas

Metrópole, no entanto, registrou saldo positivo de 2.085 oportunidades abertas no segundo mês deste ano. Economista cita decisão do BC de manter taxa de juros como possível justificativa para a desaceleração da atividade econômica. Movimentação no comércio de Campinas

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na tarde desta quarta-feira (29), apontam que Campinas (SP) registrou em fevereiro deste ano o pior número de vagas de emprego abertas para o mês desde 2020.

Apesar disso, o saldo de abertura de postos ficou positivo na metrópole, em 2.085, fruto de:

18.114 contratações

16.029 demissões

Em relação ao 1° bimestre como um todo, Campinas acumula 3.553 vagas abertas em 2023. No mesmo período do ano passado, foram 3.683 oportunidades. Ou seja, houve queda neste ano de 3,5%.

Veja no gráfico abaixo os saldos de janeiro e fevereiro em cada ano:

Ao analisar o cenário, a economista Eliane Navarro Rosandiski, do Observatório PUC-Campinas, citou a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de manter a taxa Selic em 13,75% ao ano – patamar em vigor desde o início de agosto de 2022 – como uma possível justificativa para a desaceleração dos empregos.

A decisão se deu em meio a turbulências no sistema bancário global e a críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de ministros do governo ao atual nível da taxa de juros.

Em nota emitida após reunião, o Comitê afirmou que, embora a reoneração dos combustíveis tenha reduzido a incerteza dos resultados fiscais de curto prazo, ainda permanecem alguns fatores de risco para o cenário inflacionário.

“É o início de um novo governo, mas não estamos com um cenário tão favorável para a retomada do crescimento, porque essa disputa que estamos tendo em relação ao valor da taxa de juros traz um desafio muito grande para o crescimento econômico. Está tendo a decisão do Banco Central de deixar a taxa de juros muito elevada para combater a inflação, só que quando você deixa essa taxa de juros tão elevada, ela funciona com demanda, mas não estamos com a demanda tão reprimida”, cita Eliane.

“Então estamos ficando com um efeito colateral da medida do que um efeito positivo no combate à inflação, a inflação já está reduzida”, destaca.

Desempenho dos setores

O balanço do Caged mostra que todos os cinco setores da economia avaliados apresentaram desempenho positivo em Campinas em fevereiro deste ano. O destaque ficou para os serviços, responsável por 79,8% das vagas abertas no mês.

Confira o desempenho por setor em fevereiro em Campinas:

Comércio: 5 (3.838 contratações e 3.833 demissões)

Agropecuária: 20 (59 contratações e 39 demissões)

Construção civil: 177 (1.385 contratações e 1.208 demissões)

Indústria: 218 (1.343 contratações e 1.125 demissões)

Serviços: 1.665 (11.489 contratações e 9.824 demissões)

Saldo geral: 2.085 empregos

Apesar do saldo positivo, o comércio foi o setor que apresentou o desempenho mais comedido. Na visão de Rosandiski, o término das contratações temporárias de fim de ano e o cenário mais desfavorável da atividade econômica em geral podem explicar o resultado.

“O comércio está estável, mas ele poderia estar um pouco mais favorável, se o cenário estivesse mais confortável, tranquilo. Você não tem uma reabertura. No início do ano, em janeiro, nós tivemos até uma contratação importante, mas, como um todo, a atividade econômica não está tão virtuosa no seu crescimento.”

E no restante da RMC?

Em relação às 20 cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC), apenas duas delas tiveram vagas de emprego fechadas em fevereiro deste ano: Engenheiro Coelho (-32) e Morungaba (-9).

Por outro lado, Campinas (2.085), Indaiatuba (1.087), Paulínia (908) e Sumaré (720) foram os municípios que apresentaram melhores desempenhos.

O total de vagas abertas na região em fevereiro teve uma queda em relação ao mesmo período do ano passado: de 8.785 para 8.106, redução de 7,7%.

