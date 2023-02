caged:-rn-abriu-21,2-mil-novas-vagas-de-trabalho-com-carteira-assinada-em-2022

Serviços, construção civil e comércio foram os que mais criaram novos postos de trabalho no ano passado, no estado. Micro e pequenas empresas foram responsáveis por mais de 90% das vagas. Carteira de Trabalho e Previdência Social

Embora tenha fechado quase 3 mil vagas de trabalho em dezembro de 2022, o Rio Grande do Norte terminou o ano com saldo positivo de 21,2 mil novos empregos formais abertos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do governo federal.

Ao longo do ano passado, o estado registrou o total de 198.929 contratações e 177.729 demissões. O saldo de 21.201 empregos é justamente a diferença entre o número de trabalhadores contratados e demitidos.

Ao todo, segundo o Caged, o estado tem um “estoque” de 460,8 mil pessoas com trabalho de carteira assinada.

Os setores com maior saldo, no ano, foram os serviços (10.554 novas vagas), construção civil (4.372) e comércio (4.203). A indústria também abriu 2.400 vagas no período.

Já a agropecuária fechou o ano com saldo negativo – ou seja – demitiu mais do que contratou. Foram 328 empregos a menos no setor.

O Instituto Fecomércio RN, ligado a Federação do Comércio e Serviços (Fecomércio), reforçou que os segmentos representados pela entidade responderam por quase 70% do emprego formal em 2022.

“Esse foi o terceiro maior volume de novo empregos gerados desde 2010. Naquele ano, foram abertos 24,9 mil novos empregos”, informou a entidade.

Para 2023, a expectativa do instituto é de que o número total de novas vagas geradas no RN fique um pouco abaixo dos dados registrados em 2022.

De acordo com a entidade, isso pode mudar caso o aquecimento do varejo, ocasionado pelo ganho do poder de consumo das classes C, D e E seja consolidado até meados do ano.

Micro e pequenas empresas responsáveis pela maior parte dos empregos

As micro e pequenas empresas seguiram sustentando a geração de novos postos de trabalho no Rio Grande do Norte, segundo o Sebrae.

Ao longo de 2022, de cada 20 novos empregos abertos no estado, cerca de 19 foram criados pelos pequenos negócios potiguares.

O segmento foi responsável por 94,4% do saldo total dos postos de trabalho criados no ano passado, segundo o Mapa do Emprego do RN, uma publicação mensal do Sebrae no Rio Grande do Norte, que é baseada nos dados do Caged.

Dos 21,2 mil empregos gerados em 2022, 20.017 vagas correspondem às admissões realizadas pelos pequenos negócios. Como houve um déficit de 961 vagas nas médias empresas e um volume de 2.321 empregos formais criados pelas grandes, as MPEs encerram o ano respondendo por 94,4% das vagas abertas no estado.

Saldo por município

Em relação às cidades com maiores saldos de empregos e de vagas encerradas, Natal e Mossoró foram os municípios onde as contratações superaram significativamente as demissões. Foram admitidos 6.663 novos empregados na capital e outros 4.418 em Mossoró em 2022.

Outros municípios que tiveram alta foram Parnamirim (1.878), São Gonçalo do Amarante (930) e Caicó (492).

Na outra ponta dos cinco que mais perderam postos de trabalho, o município de Pedro Avelino fechou 192 vagas e Jucurutu outras 134. São Vicente ( -133), Afonso Bezerra ( -128) e Caraúbas ( -110) completam a lista com saldos negativos.

