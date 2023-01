Apesar do resultado positivo do ano, o mês de dezembro teve saldo negativo, fechando mais de 5,4 mil postos de trabalho na região. Caged: Vale e região têm saldo positivo de 32 mil novos postos de trabalho em 2022.

VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

O Vale do Paraíba e região bragantina registraram saldo positivo de 32,1 mil novos postos de trabalho em 2022, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta terça-feira (31).

Apesar do número positivo, o mês de dezembro fechou negativo, encerrando mais de 5,4 mil postos de trabalho na região (veja mais abaixo).

O número de vagas abertas em 2022 é inferior a 2021, quando 33,5 mil vagas foram abertas. Em 2020, a região terminou com saldo negativo de 15.427 postos fechados.

Segundo os dados, foram 32.183 mil novos postos de trabalho em todo o ano de 2022. Do número, 18,9 mil foram abertos no setor de serviços e 6 mil no comércio.

A indústria também teve saldo positivo, com 4,8 mil vagas abertas. O setor da construção gerou 2,3 mil novos postos e o ramo agropecuário teve o menor saldo, com apenas 146 postos abertos.

O Caged também mostra o perfil do empregado. Segundo os dados, a maior parte das contratações em 2022 foram de mulheres, que conquistaram 16,7 mil vagas na região.

Dezembro negativo

Os dados somente do mês de dezembro mostram um saldo negativo nas contratações. Foram fechados 5.434 postos de trabalho na região. O cenário é diferente de novembro, por exemplo, quando a região teve saldo positivo de 4,3 mil vagas.

O setor que mais fechou vagas em dezembro foi o de serviços, com menos 3.707 postos de trabalho. Em segundo lugar aparece a indústria, com menos 1.370 trabalhadores.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

valipomponi