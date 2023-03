cais-da-lapa,-em-campos,-ganha-novas-cores-com-grafitagem

Pintura faz parte do projeto de revitalização de um dos principais cartões postais da planície. Grafiteiros trabalhando na pintura do Cais da Lapa, em Campos

Secom Prefeitura de Campos/Divulgação

Uma das vistas mais bonitas da cidade, o Cais da Lapa, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, às margens do rio Paraíba do Sul, está sendo revitalizada.

O local está recebendo uma pintura realizada por seis grafiteiros da cidade, em muro com mais de 400 metros de extensão. As artes serão compostas por representações históricas do município.

Pintura no Cais da Lapa, em Campos, é feita em muro que tem 400 metros de extensão

Secom Prefeitura de Campos/Divulgação

David Montezuma, grafiteiro há mais de 16 anos, conta que a escolha das cores do grafite foi feita pensando em não alterar a beleza natural do pôr-do-sol do cais.

“A gente elaborou esse projeto com cores mais neutras possíveis para não mudar por completo o visual do local. O nosso foco é que o destaque do local continue sendo o entardecer que traz com ele uma das vistas mais bonitas da cidade”, comentou.

Segundo a Prefeitura, o objetivo da reestruturação do espaço, que também irá sediar a Subsecretaria de Turismo, é trazer de volta a tradição das competições de remo e caiaques no município, além de estimular a circulação de pessoas do Centro e fomentar a economia e o turismo local.

A obra está orçada em R$ 390 mil e conta com verba da ex-deputada federal Clarissa Garotinho, que deixou destinada uma emenda parlamentar para a revitalização.

A previsão de conclusão é de cerca de 120 dias.

Para a subsecretária de Turismo, Patrícia Cordeiro, a revitalização do espaço representa o primeiro passo para elevar Campos dos Goytacazes como uma cidade que fomenta atividades turísticas.

“Somos cortados por um rio de grande importância e temos um Cais, estamos dando vida ao local. O espaço também vai sediar a Subsecretaria de Turismo e nada melhor do que estarmos em um ponto onde existe uma referência turística. Fazendo, inclusive, com que as pessoas frequentem o local”, afirma.

valipomponi