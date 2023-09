Caivano, Tiso-Arbia(IC): “Su blitz al Parco Verde da premier Meloni solo propaganda?”

“Con le telecamere della Rai a documentare l’operazione che ha portato al sequestro, nel dettaglio, di due ordigni artigianali, centosettanta cartucce, un coltello, un arco, una mazza da baseball, cinque bilancini, quattrocentotto grammi di hascish, trecentosettantacinque grammi di marijuana, cinque chili di tabacco di contrabbando, un ordigno tipo molotov. E poi, certo, quarantaquattromila euro in contanti: meglio di niente, per quattrocento uomini impiegati nel recente blitz al Parco Verde di Caivano. Inoltre, sarebbe anche stata scoperta una base e molta gente è stata identificata nel corso del superblitz, con Tg Rai entusiasti nemmeno fosse stata sgominata la camorra con un’azione da film di Martin Scorsese tipo la scena finale di “The Departed”. E poi un profluvio di dichiarazioni, collegamenti da palazzo Chigi e Parlamento. Insomma una enfatizzazione dei fatti che però alla fine hanno portato pochino. Operazione propagandistica? Visto lo spiegamento di forze dell’ordine e gli scarsi risultati, parrebbe proprio di sì. In questo contesto, Iniziativa Comune chiaramente ribadisce di essere sempre dalla parte della legalità, della sicurezza del territorio e della tutela dei cittadini ma auspica che l’esecutivo nazionale lavori con più concretezza e meno sensazionalismo a difesa della nostra comunità”. Così, in una nota stampa, il gruppo Iniziativa Comune, guidato da Carmela Tiso e dal portavoce Attilio Arbia.

