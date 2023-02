Caixa anuncia que beneficiários de programas sociais terão cartão de débito e conta-poupança

Informação foi divulgada pela presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano. Atualmente, cartões permitem apenas o saque do benefício em agências bancárias e lotéricas. A presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano, afirmou nesta terça-feira (7) que os beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família, receberão cartões de débito e passarão a operar contas-poupança para receber as parcelas.

“Será aberta uma poupança, vamos incentivar a poupança e a inclusão financeira. Não vão precisar enfrentar a fila das agências”, declarou Maria Rita em evento em Brasília.

Segundo a presidente da Caixa, a distribuição dos novos cartões será feita “aos poucos”.

Ela também informou que alguns setores da sociedade, como beneficiários do seguro-defeso e os povos originários, já estão recebendo esses cartões de débito.

A presidente da Caixa, no entanto, não detalhou qual será a diferença do novo sistema para a atual Conta Poupança Social Digital – criada para o Auxílio Emergencial e, depois, usada para as parcelas do Auxílio Brasil e do Bolsa Família.

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que o novo formato tem potencial para ajudar populações como indígenas que recebem benefícios – e, muitas vezes, percorrem longas distâncias para chegar a uma agência bancária.

“O cartão, além de ser para saque, passa a ser de débito, pagamento, isso facilita a condição. E da parte dos ministérios, uma regra de quebra dos cronogramas. Muitas vezes, os indígenas onde vão levam a família inteira e ficam dias esperando o pagamento. Agora teremos a antecipação dos recursos para pagar naquele dia toda a demanda nas unidades”, afirmou.

Vittorio Rienzo