caixa-com-suposta-bomba-deixada-em-supermercado-tinha-panetone,-diz-pm

Análise foi concluída nesta sexta-feira (24) pelo Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Especiais da PM. Material havia sido abandonado em estacionamento.

A caixa abandonada no estacionamento de um supermercado na Zona Leste de Natal com uma suposta bomba na tarde de quinta-feira (23) tinha panetone dentro.

Foi o que concluiu a análise do Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar, nesta sexta (24).

Em nota, a PM confirmou o conteúdo encontrado na caixa, informando que “foi constatado que tratava-se de uma embalagem contendo um panetone”.

O supermercado chegou a ser evacuado, a área isolada e a caixa detonada pela Polícia Militar, em um protocolo de segurança. Os vestígios foram recolhidos para análise mais detalhada.

Esquadrão Antibombas do Bope detona caixa suspeita em supermercado de Natal

Clientes do supermercado localizado na Avenida Alexandrino de Alencar, no bairro Barro Vermelho, entraram em contato com a Polícia Militar ao encontrarem uma caixa de chocolates deixada no estacionamento, e que conteria um artefato explosivo.

A suspeita dos clientes se dava pela série de ataques criminosos que ultrapassaram 10 dias e atingiram mais de 60 cidades no Rio Grande do Norte desde o dia 14 de março.

Inicialmente, os PMs isolaram a área e autorizaram alguns clientes que estavam em compras a retirarem os carros do estacionamento. Os portões do supermercado foram fechados.

O capitão Tales Barros, do 5º Batalhão da Polícia Militar, declarou logo após a operação que “a princípio, está descartada a presença de explosivo”.

