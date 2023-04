Caixa d’água de escola municipal em Piracicaba se rompe e cai

Incidente ocorreu na Escola Municipal Professor Antonio Domingos de Camargo, no Água Branca. Caixa d’água de escola municipal cai e suspende aulas em Piracicaba

A caixa d’água que abastecia uma escola municipal de Piracicaba (SP) caiu neste sábado (1º) e se rompeu. Ninguém se feriu.

Inicialmente, a prefeitura informou que as aulas presenciais seriam suspensas na próxima segunda-feira (3), mas em novo comunicado, afirma que foi possível fazer o reparo com uma caixa provisória e, com isso, as aulas ocorrem normalmente.

O incidente ocorreu na Escola Municipal Professor Antonio Domingos de Camargo, no bairro Água Branca. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que ainda não se sabe o motivo da queda e que a caixa não aparentava danos que justificassem o risco de rompimento.

A caixa d’água era confeccionada de fibra e armazenava 30 mil litros. No momento da queda, estavam no prédio funcionários da empresa contratada pela prefeitura para manutenção e obras nas unidades.

“Com a queda, parte do muro e dos alambrados que cercam a unidade foram danificados. A base estrutural de alvenaria da caixa d’água não sofreu danos”, informou a prefeitura.

Segundo a pasta, a partir de segunda (3) vai ser feito um trabalho em parceria com o Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) para substituir a caixa rompida e instalar um novo equipamento definitivo.

