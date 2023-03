Caixa libera saque calamidade do FGTS a moradores de Taubaté; veja quem pode solicitar

O pedido do saque deve ser feito por meio do próprio aplicativo do FGTS. Moradores perdem tudo e casas ficam destruídas após chuvas fortes em Taubaté, SP

Lucas Tavares/TV Vanguarda

A Caixa Econômica Federal informou que liberou o ‘saque por calamidade’ do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) a moradores de Taubaté (SP), que foi atingida por chuvas fortes no mês de fevereiro, principalmente no dia 23.

Os trabalhadores atingidos pelas chuvas (entenda melhor abaixo) podem enviar a documentação para liberação dos valores pelo aplicativo FGTS, sem precisar ir até uma agência. O prazo para solicitar o saque é a próxima quarta-feira (29).

O valor máximo para retirada é de R$ 6.220. O resgate do valor só ir possível se o trabalhador tiver saldo na conta do FGTS e se não tiver feito nenhum saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses.

Quem pode sacar?

De acordo com a Caixa, o benefício será disponibilizado apenas para munícipes de locais específicos determinados pela Defesa Civil, e não para toda a cidade.

Segundo o órgão municipal, os bairros contemplados são:

Alto do Cristo

Alto São Pedro

Ana Lúcia

Bela Vista

Belém

Bosque da Saúde

Campos Elísios

Centro

Chácara do Visconde

Chácara Silvestre

Fonte Imaculada

Granja Santa Terezinha

Jardim América

Jardim Ana Rosa

Jardim Baronesa

Jardim das Nações

Jardim Gurilândia

Jardim Mourisco

Marlene Miranda

Monte Belo

Residencial Colinas

Sandra Maria

Sítio Tangará

Sônia Maria

Terra Nova

Vila Aparecida

A Prefeitura de Taubaté alertou que não são todos os moradores dessas regiões que terão direito ao saque. A secretaria de desenvolvimento e inclusão social entrará em contato com as pessoas que estão incluídas – segundo um balanço da gestão municipal, são mais de 70 famílias.

Mulher fica ilhada em carro e é resgatada durante enchente após temporal em Taubaté, SP

Reprodução

Como solicitar o saque calamidade do FGTS:

baixar o app FGTS e inserir as informações de cadastro

ir até a opção “Meus saques”

selecionar “Outras situações de saque – Calamidade pública”

acessar a cidade

encaminhar a documentação (veja abaixo)

selecionar a opção para creditar o valor em conta Caixa ou outro banco

enviar a solicitação

O prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso o saque seja aprovado, é de cinco dias úteis.

Aplicativo FGTS para celular

Rodrigo Marinho/g1

Documentação

Documentos necessários:

foto de documento de identidade

comprovante de residência no nome do trabalhador (emitido até 120 dias antes do decreto de calamidade)

Alternativas:

carteira de Identidade: também são aceitos carteira de habilitação e passaporte

comprovante de residência: também são aceitos conta de luz, água ou outro documento recebido via correio

Modalidades de saque do FGTS no aplicativo do Fundo de Garantia

Bruno Marinho/g1

