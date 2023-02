Caixa vai liberar saque calamidade do FGTS em municípios do litoral de SP atingidos pelas chuvas

Pedido de saque será feito através do aplicativo FGTS, porém a opção ainda não está disponível. Valor para retirada é de até R$ 6.220,00. A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira (20) que vai liberar o saque por calamidade do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) à população dos seis municípios do litoral de SP atingidos pelas chuvas do último fim de semana.

Serão beneficiados os moradores das seguintes cidades:

Guarujá

Bertioga

Caraguatatuba

Ilhabela

Ubatuba

São Sebastião

Para fazer o saque, será necessário que o morador de uma das cidades acima possua saldo na conta do FGTS e que não tenha realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor para retirada é de até R$ 6.220,00.

O pedido de saque será feito através do aplicativo FGTS, porém a opção ainda não está disponível.

A Caixa aguarda a finalização da habilitação dos municípios, que ainda precisam enviar alguns documentos para que o saque, então, seja disponibilizado à população.

“O banco está auxiliando as autoridades locais no sentido de agilizar a solicitação de habilitação para liberação dos valores aos trabalhadores residentes nas áreas afetadas”, informou a Caixa, em nota.

Assim que a opção estiver disponível, a população poderá pedir o saque no aplicativo FGTS, sem a necessidade de comparecer a uma agência. No aplicativo, a pessoa indica em qual conta quer receber os valores.

O saque calamidade do FGTS é uma modalidade em que o trabalhador tem direito a sacar o saldo da conta do FGTS por necessidade pessoal, urgente e grave decorrente de desastre natural que tenha atingido a sua área de residência.

Para isso, é necessário que o município de residência do morador esteja em estado de calamidade pública ou situação de emergência, devidamente reconhecido por portaria do governo federal.

Como solicitar o saque calamidade do FGTS:

Seguem orientações da Caixa para o trabalhador que tiver direito ao saque por calamidade, quando a opção estiver disponível para seu município:

Realizar o download do app FGTS e inserir as informações de cadastro; ir na opção “Meus saques” e selecionar “Outras situações de saque — Calamidade pública” — acessar a cidade;

Encaminhar os seguintes documentos: foto de documento de identidade, comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade;

Selecionar a opção para creditar o valor em conta CAIXA, inclusive a Poupança Digital CAIXA Tem, ou outro banco e enviar a solicitação;

O prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de cinco dias úteis.

Informações sobre a documentação:

Carteira de Identidade — também são aceitos carteira de habilitação e passaporte;

Comprovante de residência em nome do trabalhador: conta de luz, água ou outro documento recebido via correio, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade.

Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável, caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro(a).

valipomponi