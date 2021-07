calabria:-approvato-l’aumento-di-capitale-della-sacal

Calabria: si è svolta questa mattina l’Assemblea Straordinaria della Sacal S.p.A. che ha visto una ampia partecipazione dei Soci rappresentanti oltre il 90% della compagine azionaria

Si è svolta questa mattina l’Assemblea Straordinaria della Sacal S.p.A. che ha visto una ampia partecipazione dei Soci rappresentanti oltre il 90% della compagine azionaria. Nel corso dell’odierna adunanza i Soci, Pubblici e Privati, chiamati dal Consiglio di Amministrazione a deliberare sulla proposta dell’aumento di capitale sociale, nel maggiore interesse della società e dell’intero territorio calabrese, con una maggioranza dell’81,43% hanno approvato l’aumento di capitale di 10 milioni di euro. Come noto, infatti, la Sacal è stata fortemente interessata da una grave crisi di liquidità venutasi a determinare a seguito dell’emergenza epidemiologica da Codid-19 e ad essa solo ed esclusivamente correlata. I Soci Pubblici e Privati hanno altresì concordato di volere promuovere e sostenere il Piano Industriale predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione, nello scorso mese di marzo, per lo sviluppo del sistema aeroportuale calabrese e, conseguentemente, dell’intero territorio. Nel corso dell’Assemblea, i Soci, preso atto dell’invito svolto dall’Organo Ammnistrativo, hanno manifestato la propria volontà di sottoscrivere l’aumento di capitale già nei prossimi giorni al fine di consentire alla Società di potere fare fronte ai propri impegni, e ciò anche in funzione dell’incremento dei volumi di traffico correlati alla stagione estiva.