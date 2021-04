calabria:-le-consulte-studentesche-protagoniste-del-salone-dello-studente-del-sud

Si è svolta questa mattina una call conference seguita da oltre 1000 studenti e quasi altrettanti docenti focalizzata sull’esame di maturità analizzato dalle Consulte studentesche coordinate dalla Responsabile regionale, Franca Falduto che, per l’occasione, ha coinvolto anche le Consulte di Basilicata e Campania attraverso le rispettive Referenti, Barbara Coviello e Margherita Pappalardo. L’iniziativa è parte integrante di un’organizzazione più complessa ovvero il Salone dello Studente del Sud che ha preso avvio il 26 Aprile per concludersi il 29 e vede impegnato, ovviamente online, il mondo della Scuola che lo anima quotidianamente collegandosi col seguente link https://www.salonedellostudente.it L’incontro è stato moderato da Domenico Ioppolo COO di Campus Editori e Salone dello Studente Digital Orienta, che coinvolge tutte le regioni d’Italia in una straordinaria attività di orientamento scolastico ed universitario. Unico ospite esule dalle Consulte studentesche, presenza fissa nel parterre di relatori, lo psicologo Sergio Bettini che, a conclusione della sua prolusione ricca di saggi consigli sullo stato d’animo più adeguato ad affrontare l’esame, ha voluto evidenziare l’umanità del Sud che è emersa dagli interventi di tutti i giovani intervenuti: Rosario Macrì e Janine Sinopoli, Salvatore Telesca e Antonio Prestera, Romeo Picardi e Francesco Gervasio. Il Salone dello Studente vide la luce in Calabria nel 2013 grazie soprattutto all’impegno di Franca Falduto, e delle Consulte studentesche di allora che sposarono la causa dell’importanza delle esperienze reali di confronto e quindi orientamento per guardare con maggiore consapevolezza ad un futuro di studio e lavoro più consapevole. La prima edizione si realizzò presso la Fondazione Terina registrando un grande successo di partecipazione, frutto di un intenso impegno organizzativo. Oggi, con gli stessi obiettivi, sarà la piattaforma interattiva ad ospitare 86 webinar su corsi di università, accademie e Its e i loro stand virtuali con counselor che risponderanno dal vivo a tutte le domande dei visitatori. Anche in questa versione digitale, l’organismo istituzionale di rappresentanza studentesca, presente in tutte le province d’Italia, fungerà da trade union tra la scuola di appartenenza dei Rappresentanti e tutti gli Enti e le Istituzioni del territorio. Nella specifica call conference, il focus sull’esame di stato ha evidenziato come, nonostante la pandemia che, inevitabilmente ha condizionato la nostra vita in tutte le sue manifestazioni, il confronto con il Ministero dell’Istruzione non sia mai mancato durante quest’anno scolastico come nel precedente. Come avvenne in quel drammatico periodo di lock down dei più terribili mesi del 2020, anche il dibattito con i Forum di Genitori e Studenti si mantiene attivo al fine di raccogliere pareri e proposte che possano portare ad una condivisione della nuova strutturazione dell’esame di stato. A supporto dei circa 500.000 studenti coinvolti nella maturità 2021 il Ministero dell’Istruzione ha messo online una nuova piattaforma con informazioni e materiali sull’esame di Stato di quest’anno. All’interno si trovano anche le risposte alle domande frequenti degli studenti che chiariscono le fasi dell’orale e i requisiti per l’ammissione, inoltre si segnalano: la trasmissione RAI, “Prove di Maturità” ed i canali social della maturità di Studenti.it: Gruppo Facebook Maturità 2021, Telegram Maturità 2021.