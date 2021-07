calabria,-mare-e-sport-in-vetrina-con-l’hang-loose-beach-di-gizzeria:-il-racconto-della-prima-giornata-del-kitefoil-world-series

Il francese Nicolas Parlier ha vinto la prima giornata di regate del Kitefoil World Series, consuntivo delle gare della prima giornata 8 luglio e risultati

Spettacolo e sport per mettere in vetrina la Calabria, il suo mare e il suo indotto turistico. È il risultato della prima giornata di gare dell’Hang Loose Beach di Gizzeria, capitale mondiale in questi giorni del KiteFoil. 100 atleti in rappresentanza di paesi di tutto il mondo. Sono presenti in questa edizione 2021, tra gli altri, Sofia Tomasoni, campionessa italiana Kitefoil, il monegasco Maxime Nocher e lo sloveno Toni Vodisek, medaglia d’argento alle Olimpiadi Giovanili 2018.

Clima frizzante nonostante il caldo torrido. In mattinata il rituale Skipper meeting degli atleti che quest’anno avviene online nel rispetto delle norme anti-covid. Quindi la gara, con il primo vincitore che è il francese Nicolas Parlier. Il ritmo dell’evento non conosce soste, così dopo la serata di intrattenimento, musica e gusto, domani continuano le gare. Venerdì 9 Luglio si comincia infatti alle ore 11 con lo Skipper meeting degli atleti online. Alle ore 12 l’inizio delle gare nello specchio di mare che illumina Gizzeria e la Calabria, sfide tra atleti di tutto il mondo che dureranno fino alle ore 18.00.

RISULTATI DELLE GARE 8 LUGLIO:

1° classificato: Nicolas Parlier (FRANCIA)

2° classificato: Alex Mazella (FRANCIA)

3° classificato: Martin Dolenc (CROAZIA)

4° classificato: Denis Taradin (RUSSIA)

5° classificato: Florian Gruber (GERMANIA)

La manifestazione, lo ricordiamo, è promossa dalla World Sailing (Federazione Internazionale Vela), la IKA (International Kiteboarding Association) gestisce il kitesurf in seno a World Sailing attraverso la FIV (Federazione Italiana Vela), mentre l’organizzazione è del circolo velico Hang Loose Beach. L’evento è patrocinato e sostenuto dalla Regione Calabria. Partner dell’evento sono la Porsche che il 10 e l’11 luglio terrà gli spettacolari e attesi test drive per curiosi e visitatori, così come c’è grande attesa per i test delle moto Ducati. Il programma della prima settimana prevede il KiteFoil World Series, mentre la seconda le gare del KiteFoil Youth World Championships.