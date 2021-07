calabria,-sottoscrive-una-polizza-per-il-cane-alle-poste:-“messaggio-contro-l’abbandono-degli-amici-a-4-zampe”

Calabria, la signora Silvana sottoscrive una polizza per il cane alle poste di Andali

Ha accettato senza pensarci due volte, la proposta di sottoscrivere una polizza assicurativa che il direttore dell’Ufficio Postale e lo specialista commerciale di Andali, piccolo comune di appena 600 anime della provincia di Catanzaro, le hanno rivolto per la sua Molly, una cagnolina di otto anni. Protagonisti della vicenda la signora Silvana Polito, nativa del centro della pre Sila ma da sempre fuori per lavoro, il direttore del locale Ufficio Postale, Andrea De Biase ed il collega Nicoletta Gianluigi, sportellista di Poste Italiane e, per l’appunto, un barboncino. “Al di là dell’aspetto economico che è sicuramente vantaggioso – ha commentato la signora Polito – il mio vuole essere anche un messaggio contro il fenomeno dell’abbandono degli amici a quattro zampe che nel periodo estivo è sempre più frequente. Andali è un piccolo paese che ha dimostrato in diverse occasioni di avere una mentalità molto aperta. Sono certa – ha concluso la cliente dell’ufficio postale – che anche da questo lembo di terra possa nascere e rafforzarsi una sensibilità di questo tipo”. La linea assicurativa denominata Protezione Animali Domestici è dedicata ai possessori di cani, gatti o di altri animali domestici, da cortile o da sella. La sua sottoscrizione prevede il rimborso spese veterinarie solo per intervento chirurgico, pre e post intervento, e la Responsabilità civile e la tutela legale per eventuali danni a terzi. Tutte le informazioni utili sono presenti sul sito http://www.poste.it.