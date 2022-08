La pasta con fiori di zucca e cozze, è un primo piatto dal profumo mediterraneo. Un piatto gustoso e veloce da preparare, cozze e fiori di zucca è un abbinamento perfetto. Sicuramente questo primo piatto farà felice i vostri ospiti amanti delle cozze.

Di seguito vi descrivo la ricetta per preparare questo fantastico piatto, io ho usato il formato di pasta “Calamarata “ma ovviamente potete usare altri formati a vostro piacimento.

Ingredienti della calamarata cozze e fiori di zucca

360 gr di pasta tipo calamarata

5 kg di cozze

1 spicchio d’aglio

20 fiori di zucca

Olio evo

Sale

Peperoncino piccante (se gradito)

Preparazione:

Per preparare la calamarata con fiori di zucca e cozze, iniziate a lavare e pulire le cozze. Disponetele in una padella e fatele aprire. Mano a mano che si aprono, mettetele in una ciotola, recuperate anche il liquido rilasciato. Fatele raffreddare e separatele dal guscio.

Lavate e mondate i fiori di zucca, eliminate il pistillo interno, e tagliuzzate gli steli. In una capiente padella, mettete lo spicchio d’aglio, (ed il peperoncino se gradito), appena l’aglio sarà imbiondito, eliminatelo ed unite gli steli dei fiori di zucca.

Fate soffriggere a fiamma media per un paio di minuti, spegnete ed unite le cozze. Amalgamate bene, poi unite i fiori di zucca tagliati grossolanamente e un poco di liquido rilasciato dalle cozze, amalgamate a fiamma vivace per un minuto, spegnete.

Cuocete la pasta in acqua leggermente salata, quando mancano tre minuti a fine cottura, eliminate quanto più acqua possibile dalla pentola, e unite il liquido rimanete rilasciato dalle cozze, fate cuocere per due minuti, colate direttamente nella padella, amalgamate, impiattate e gustate.

Calamarata con cozze e fiori di zucca, il piatto di ferragosto che farà impazzire il vostro palato scritto su Più Ricette da Michele.