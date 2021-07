La calamarata napoletana è un primo piatto tipico della cucina napoletana. Il suo nome deriva dal fatto che il formato della pasta ricorda gli anelli del calamaro e che solitamente viene preparata proprio con un sugo di calamari, insieme ad aglio, prezzemolo e peperoncino.

È una ricetta veloce perché i calamari non vanno cotti a lungo, e d’effetto, la cui buona riuscita dipende però dalla freschezza e dalla qualità del pesce e della pasta. Quindi accertatevi che il pesce sia freschissimo e scegliete, filologicamente, una pasta di Gragnano.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti:

600 g Calamari

400 ml Passata Di Pomodoro

320 g Pasta Tipo calamarata

1 spicchio Aglio

1 cucchiaio Olio Extravergine D’Oliva

Peperoncini

Prezzemolo tritato

Preparazione:

Per preparare la ricetta della calamarata napoletana, per prima cosa pulite i calamari staccando la testa e i tentacoli ed estraendo con le dita la penna cartilaginosa. Spellate la sacca e sciacquatela bene sotto l’acqua corrente.

Tagliate i calamari ad anelli spessi circa 1 cm.

In una padella capiente, rosolate l’aglio in un cucchiaio d’olio, poi unite i calamari e saltateli qualche minuto.

Unite ora anche la passata di pomodoro e fate cuocere a fuoco basso per 15 minuti regolando di sale e peperoncino.

Nel frattempo lessate la pasta in abbondante acqua salata, scolatela al dente e spadellatela nel sugo di calamari fino a ottenere una perfetta mantecatura.

Impiattate e cospargete con del prezzemolo fresco tritato.

The post Calamarata napoletana first appeared on Dissapore.