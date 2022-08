Calamari alla pizzaiola, il secondo estivo velocissimo e goloso. Più saporiti dei fritti con i segreti della tradizione napoletana

I calamari alla pizzaiola sono sicuramente un piatto estivo, da consumare sia freddo che caldo. Un modo semplice ma gustoso, per preparare e servire questi molluschi. Ottimi sia come antipasto, come secondo piatto, oppure come piatto unico. Gli amanti della cucina di mare, sicuramente non possono non assaporare questo piatto, in tutta la sua delicatezza e il suo profumo, sprigionato dal pizzico d’origano, aggiunto a fine preparazione. Il segreto sta tutto nei calamari, che oltre ad essere freschissimi, non devono cuocere molto, altrimenti diventeranno gommosi.

Calamari alla pizzaiola, Ingredienti:

500 gr di calamari

350 gr di pomodorini

Olio evo

1 spicchio d’aglio

Prezzemolo

basilico

Origano

Fettine di pane tostato

Procedimento:

Per preparare i calamari alla pizzaiola, prima operazione da eseguire, la pulizia dei calamari, potete tranquillamente fare eseguire questa operazione al vostro pescivendolo di fiducia. Lavate ed eliminate la pelle del calamaro, separate i tentacoli e la testa dal corpo, eliminate gli occhi e la bocca, dividete i tentacoli. Tagliate il corpo a tondini, eliminando il contenuto interno, fateli colare bene.

Lavate e tagliate i pomodorini,

mettete un giro d’olio evo in una capiente padella, aggiungete lo spicchio d’aglio, e fatelo rosolare a fiamma media, appena risulterà biondo eliminatelo. Unite i pomodorini, un paio di cucchiai d’acqua e iniziate a cuocere a fiamma media. Appena i pomodorini inizieranno ad ammorbidirsi, regolate di sale e unite il basilico spezzettato, fate cuocere la salsa per un paio di minuti.

Aumentate la fiamma e unite i calamari, iniziate la cottura girandoli almeno un paio di volte. Il tempo di cottura dipende dalla grandezza dei calamari, a fine cottura profumate con l’origano. Disponete sul fondo del piatto da portata, oppure dei singoli piatti le fettine di pane tostato, adagiate sopra i calamari, completate con il prezzemolo tritato, servite e gustate i calamari alla pizzaiola. Leggi altre golose RICETTE NAPOLETANE

