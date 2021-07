Calamari mari e monti | profumata bontà da portare in tavola

Calamari mari e monti, una deliziosa ricetta pronta in pochissimo tempo che stupirà tutti i commensali, vediamo insieme come realizzarla!

Calamari mari e monti

Se volete un piatto che non lasci tutti senza parole, vi sto per mostrare la ricetta perfetta da preparare, i Calamari mari e monti, un mix di gustose verdure grigliate, gamberetti e salmone, il tutto insaporito con spezie e limone e altri ingredienti tutti da scoprire, racchiusi in un fantastico calamaro prima marinato e poi arrostito, piatto completo e ricco di bontà, perfetto per una serata estiva in compagnia. Proviamo a realizzare insieme questa squisitezza profumatissima e incredibile che riscontrerà un gran successo, seguendo passo passo la procedura di seguito indicata per far sì che il risultato sia impeccabile.

Potrebbe piacerti anche questa ricetta: Calamari alla griglia teneri e croccanti | Facili e pronti in pochi minuti

Oppure: Insalata di calamari e gamberetti | Ricetta sfiziosa e velocissima

Tempi di preparazione: 40 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempi di marinatura: 15 minuti

Ingredienti per 4 persone

4 calamari grandi

2 fette di pan bauletto

1 bicchiere di latte

100 g di parmigiano

2 peperoni

300 g di zucchine

1 melanzana

250 g di patate lesse

200 g di salmone affumicato

150 g di gamberetti da cocktail

Pangrattato q.b

Sale q.b

Pepe q.b

Aglio in polvere q.b

Prezzemolo q.b

Basilico q.b

Timo q.b

Succo di limone q.b

Preparazione dei Calamari mari e monti

Per prima cosa cominciate partendo dalla pulizia del pesce, lavate i calamari sotto l’acqua corrente e con una mano afferrate la testa del calamaro e con l’altra il corpo, tirate delicatamente la testa in modo da determinare il distacco delle interiora, eliminate la conchiglia trasparente e la pelle, sciacquate il calamaro sotto l’acqua corrente per eliminare eventuali residui dalla sacca facendo attenzione a non romperla, dalla testa del calamaro togliere il becco corneo che si trova al centro dei tentacoli con l’aiuto delle forbici, eliminate gli occhi e tutta la parte circostante ad essi, sciacquare con acqua fredda corrente e metterlo in una ciotola.

calamari

Preparate una miscela composta da olio extravergine di oliva, succo di limone, sale, un cucchiaio di aglio in polvere e prezzemolo tritato finemente, emulsionate con un minipimer e versatelo nella ciotola con i calamari, a cui unirete anche il salmone affumicato tagliato a listarelle sottili e i gamberetti da cocktail, che dovranno marinare in frigo per 15 minuti.

gamberetti

Nel frattempo, lavate le zucchine e la melanzana, spuntatene le estremità e tagliatele a rondelle non troppo sottili, prendete i peperoni eliminate il picciolo i semi, i filamenti interni e tagliate a metà, lavate anche le patate elimindo la buccia e tagliandole a fettine sottili con l’aiuto di una mandolina, a questo punto dopo aver fatto riscaldare una piastra grigliate tutte le verdure fino a quando non saranno ben cotte uniforme e a cottura ultimata riducetele a tocchetti molto piccoli e condite con olio extravergine di oliva, sale, pepe, prezzemolo, basilico e timo.

peperoni

Dopo aver preparato tutti gli ingredienti necessari prendete un recipiente in cui versare sia i gamberetti da cocktail che il salmone affumicato marinato, tenendo da parte i calamari che andranno farciti con le verdure grigliate e condite, unite il pan bauletto privato della crosta e bagno nel latte, strizzato successivamente, il parmigiano grattugiato e il pangrattato, mescolate con le mani in modo da ottenere una consistenza compatta, a tal punto da essere facilmente lavorabile se dovesse risultare troppo appiccicoso aggiungete un altro pó di pangrattato.

melanzane

Infine…

Prendete i calamari e farciteli col ripieno appena preparato, sigillateli con degli stuzzicadenti e arrostitelo o su di una piastra rovente oppure su un barbecue, o ancora potete infornarlo a 190 gradi per 30/35 minuti ed avere ugualmente un risultato impeccabile e perfetto, impiattate e servite, buon appetito.

Per restare sempre aggiornato su news, ricette e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram. Se invece vuoi dare un’occhiata a tutte le nostre VIDEO RICETTE puoi visitare il nostro canale Youtube.