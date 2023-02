Calçada afunda, e caminhão fica preso ao descarregar areia na zona Sul de Ribeirão Preto, SP

Roda traseira do veículo ficou retida em frente a estabelecimento em construção no Jardim Sumaré. Trânsito precisou ser bloqueado e não há vítimas. Roda de caminhão afunda em calçada na zona Sul de Ribeirão Preto, SP

Samuel Santos/CBN Ribeirão

A roda traseira de um caminhão ficou presa em uma calçada na Rua Barão do Amazonas, zona Sul de Ribeirão Preto (SP), enquanto o veículo descarregava areia em frente a uma clínica em construção, na tarde desta quinta-feira (16).

O buraco foi aberto durante a realização do serviço, segundo informações apuradas pela rádio CBN Ribeirão. Apesar do susto, não há registro de vítimas.

Devido ao incidente, o trânsito precisou ser bloqueado no cruzamento entre a Rua Barão do Amazonas e a Avenida Itatiaia.

Equipes da Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto (Transerp) foram acionadas ao local. Há registro de lentidão no trecho.

Um guincho foi acionado para fazer a retirada do caminhão. O g1 aguarda posicionamento da Transerp em relação ao bloqueio.

Roda de caminhão afundada em calçada na zona Sul de Ribeirão Preto, SP

Samuel Santos/CBN

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vittorio Ferla