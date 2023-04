Calcinha Preta, Nattanzinho, Forró Maior e Tyta Barão estão na programação da festa que abre os festejos juninos em Estância

Evento conta ainda com um arrastão de grupos folclóricos. Banda Calcinha Preta

Divulgação

Banda Calcinha Preta, Nattanzinho, Forró Maior e Tyta Barão estão na programação da Salva Junina de Estância A programação foi divulgada, neste sábado (1º), pela prefeitura do município.

Segundo os organizadores, a festa começa no dia 31 de maio com um arrastão de grupos folclóricos pelas ruas da cidade. Na ocasião, também acontece o hasteamento das bandeiras dos Santos juninos e a benção da Fogueira, na Praça Barão do Rio Branco. Os acontecem no Forródromo Rogério Cardoso.

A Salva Junina dá início a temporada dos festejos juninos, que de acordo com a prefeitura deve se estender por 30 dias ininterruptos. A cidade é famosa pela corrida do Barco de Fogo, que rendeu ao município o título de capital brasileira do Barco de Fogo.

