calcio,-l’adriese-saluta-la-coppa-italia:-in-finale-ci-va-la-giana-erminio

Rovigo, 24 marzo 2023 – Niente sogno finale di Coppa Italia per l’Adriese battuta 1-0 a Gorgonzola, casa della Giana Erminio. Un sogno interrotto a fine primo tempo quando l’arbitro Fabio Cevenini di Siena vedeva un tocco di mano di Ekblom, decretando la massima punizione che Fumagalli realizzava spiazzando Bonucci.

In finale di Coppa i lombardi affronteranno la vincente tra Lamezia-Pineto che si giocherà domenica 26. L’Adriese, invece, si rituffa in campionato dove, nelle ultime 6 giornate tutto può ancora accadere, visto che la classifica è molto corta, con l’Adriese, terza, a 5 punti dalla capolista Legnago. La squadra di Vecchiato tornerà a giocare il 2 aprile, ospitando al Bettinazzi, il Torviscosa, in zona play out.

Giorni di pausa che servono a smaltire la delusione della mancata finale di Coppa. Partita iniziata su buoni ritmi, con l’Adriese a costruire gioco e la Giana attendista e pronta alla ripartenza.

Pallino del gioco in mano alla squadra di Vecchiato che prova tramite il palleggio a costruire azioni da gol.

Danone Nation Cup al via ad Occhiobello con le calciatrici under 12Atletica, presentata la Padova Marathon: al via il 23 aprile

L’episodio chiave allo scadere di primo tempo: Perna crossa dalla sinistra, fallo di mano di Ekblom e rigore per la Giana, al 45‘ Fumagalli dal dischetto contro Bonucci, palla incrociata sulla sinistra e vantaggio biancazzurro, 1-0. Quarta rete in Coppa Italia Serie D per l’attaccante biancazzurro, undicesima in stagione.

Nella ripresa l’Adriese si fa vedere dalle parti di D’Aniello: sponda di Ekblom, palla che arriva a Rabbas che controlla e calcia dal limite con il destro, bella parata del portiere di casa. Ancora Adriese con Zupperdoni che va via sulla fascia destra e mette a rimorchio per Farinazzo che controlla e calcia con il destro, palla salvata sulla linea da Previtali che con una gran chiusura nega il pareggio all’Adriese.

Si vedono anche i padroni di casa con un’azione tutta di prima, Perna gira per Fumagalli che gioca in mezzo per Ballabio, il centrocampista biancazzurro calcia subito con il destro, parata di Bonucci che chiude bene lo specchio della porta.

Ancora Adriese con cross di Moras e colpo di testa di Ekblom che anticipa tutti ma manda fuori una grande occasione per l’Adriese. In finale ci va la Giana, all’Adriese il rammarico di aver sfiorato un sogno bellissimo.

Il tabellino del match:

Giana Erminio (4-3-2-1): D’Aniello, Caferri, Previtali, Minotti, Brioschi (dal 45+6′ st Parietti); Mandelli (dal 33′ st Piazza), Marotta (dal 11′ st Messaggi), Pinto; Ballabio, Fumagalli; Perna. All. Chiappella.

A disposizione: Pirola, Bassani, Gaye, Calmi, Gorghelli, Osagie.

Adriese (4-3-2-1): Bonucci, Brigati (dal 16′ st Zupperdoni), Montin, Tiozzo, Feruglio (dal 31′ Campion); Tomasi (dal 16′ st Forapani), Danieli (dal 16′ st Farinazzo), Maniero; Rabbas (dal 38′ st Capellari), Moras; Ekblom. All. Vecchiato.

A disposizione: Biziato, Martimbianco, Moretti, Gemignani.

Direttore di gara: Fabio Cevenini di Siena.

Assistenti: Alessandro Castellari di Bologna e Luca Mocci di Oristano.

Marcatori: Fumagalli 45′ pt rig. (G)

Rugby Rovigo, i ragazzi della Scuola Edile rimettono a nuovo il Battaglini

Vittorio Ferla