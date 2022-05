Prima del match Fasano-Nardò, il maestro e presidente di AccordiAbili ha suonato l’inno ufficiale dell’Us Città di Fasano

FASANO – La passione calcistica passa anche dalla musica e dal solidale. Domenica 15 maggio, lo Stadio “Vito Curlo” ha ospitato il match Fasano-Nardò, poi vinto dai padroni di casa. Ma sono stati la solidarietà e l’”attaccamento” ai colori ad aprire la partita che ha permesso al Fasano di aggiudicarsi il passaggio ai play-off. Prima del fischio d’inizio, infatti, i calciatori biancazzurri Vincenzo Corvino e Giacomo Lezzi, insieme al presidente de Il Fasano Siamo Noi, Ignazio Lovecchio, e la vice presidente Marisa Cassone, hanno ufficialmente consegnato le maglie autografate ai vincitori della lotteria tenutasi lo scorso febbraio in favore dell’associazione AccordiAbili, per il finanziamento del progetto “M.U.S.A. (Mouth Ultimate Sound Adapter), una cannuccia per dar fiato a un sogno”.

La lodevole iniziativa ha la finalità di consentire di approcciarsi alla musica anche alle persone con disabilità che non possono suonare nessuno strumento musicale classico, neanche se modificato. Un progetto interessante che vede il disabile divenire abile, grazie ad uno strumento elettronico che funziona col comando unico di una cannuccia.

Fiore all’occhiello della premiazione è stata la presenza del M° Vincenzo De Luci, presidente di AccordiAbili, che ha suonato dal vivo l’inno ufficiale dell’Us Città di Fasano. Momento emozionante che ha commosso i presenti, onorati della performance del grande trombettista omaggiato dalla curva con uno striscione: “Maestro De Luci, vanto della nostra città, ti ringraziano i tuoi ultrà”.

Un episodio di puro amore calcistico, rispettato anche dai tifosi ospiti, che tra gli scroscianti applausi e le voci che intonavano l’inno, ha infine lasciato spazio all’incontro.

L’articolo Calcio, musica e solidarietà: Vincenzo De Luci suona l’inno al “Curlo” proviene da GoFasano.