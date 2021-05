Calciomercato Juventus, annuncio su Pirlo: ora è ufficiale

Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Andrea Pirlo: l’annuncio del club bianconero sull’allenatore

Impazza il calciomercato in questi giorni, specialmente per quanto riguarda gli allenatori in Serie A e non solo.

Andrea Pirlo © Getty Images

L’effetto domino è partito con la separazione di Antonio Conte dall’Inter campione d’Italia, a seguire c’è stato anche l’addio di Zidane al Real Madrid.

Sono giorni a dir poco frenetici in cui tutti i club più importanti stanno decidendo le strategie per il futuro. Si parte, in quasi tutti i casi, dal timone di comando. Sono poche le squadre che hanno confermato l’allenatore per la prossima stagione.

Nei vari discorsi, è rientrato anche Andrea Pirlo. L’allenatore della Juventus ha raddrizzato la stagione sul filo di lana, con la conquista della Coppa Italia e della qualificazione in Champions League. Ma la sua posizione è rimasta in bilico.

Calciomercato Juventus, presa la decisione su Pirlo: il comunicato

Arriva adesso il comunicato ufficiale della Juventus, che saluta Andrea Pirlo: c’è dunque l’esonero.

Su tutti i canali del club, la società piemontese ha diramato un comunicato in cui si congeda dal tecnico. Non mancano comunque i ringraziamenti per quanto fatto.

“Grazie, Andrea – si legge – Sono le prime parole che tutti noi dobbiamo pronunciare al termine di questa esperienza speciale vissuta insieme. Pochi mesi fa, Andrea Pirlo, icona del calcio mondiale, iniziava sulla panchina della Juventus una nuova avventura, la prima da allenatore. Per farlo ci vuole innanzi tutto coraggio, oltre che consapevolezza dei propri mezzi”

“Lo ha fatto anche Andrea: ha iniziato un viaggio di trasformazione, cercando, e spesso riuscendo, a portare le sue idee e la sua esperienza da fuoriclasse in campo dall’altro lato della barricata”.

La Juventus ricorda poi i suoi successi: “In pochi mesi la sua Juve ha sollevato due trofei e ha portato a casa vittorie brillanti sui campi più prestigiosi, da San Siro al Camp Nou. Per tutto questo, per il coraggio, la dedizione, la passione con cui ha affrontato ogni giorno, per i successi ottenuti, il nostro grazie arriva davvero dal cuore. Così come il nostro in bocca al lupo per un futuro che sicuramente sarà bellissimo“.

Già, e il futuro? La Juventus si prepara ad annunciare il ritorno di Massimiliano Allegri. Pirlo potrebbe invece allenare il Sassuolo.