calcola-il-tuo-oroscopo-natale-e-scopri-di-cosa-si-tratta

In Astrologia ogni individuo è caratterizzato da una Carta Astrale che dipende dalla sua data, ora e luogo di nascita, e per questo unica.

La Carta Astrale illustra la posizione dei Pianeti nel momento esatto della tua nascita.

Solitamente, negli oroscopi, si considera solamente la posizione del Sole nei Segni Astrologici, posizione importante ma non sufficiente per una descrizione astrologica completa dell’individuo.

Il Tema Natale viene invece analizza la posizione di tutti i Pianeti (il Sole, la Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, Plutone e anche Chirone, Lilith, etc) nei Segni e nelle Case.

Analizza la posizione delle Case Astrologiche nei Segni ed i vari aspetti che i Pianeti formano tra loro e con le Case.

Ti starai sicuramente domandando cosa siano le Case Astrologiche dell’oroscopo natale

Esiste una suddivisione del cerchio dello Zodiaco in 12 settori, che rappresentano settori della vita – amicizie, lavoro, unioni, famiglia, ostacoli, etc. Queste sono le Case. Il punto in cui inizia la prima Casa è quello che viene comunemente chiamato Ascendente e rappresenta quello che una persona mostra di sé agli altri.

Il Tema di Nascita risulta molto utile per chiarire i motivi di un dato comportamento, per stabilire quali sono i più probabili eventi e le più probabili situazioni in cui potrà venirsi a trovare un individuo in relazione al suo carattere e alla sua personalità. Però non va dimenticato che “Astra inclinant, non necessitant”, come disse Sant’Agostino. Gli Astri quindi predispongono ma non determinano, insomma danno delle inclinazioni che possono essere seguite o meno. Se le Stelle ad esempio ti predispongono a fare la ballerina piuttosto che l’avvocato. Sicuramente scegliendo la strada per diventare avvocato incontreresti più ostacoli rispetto a quella per diventare una ballerina, ma questo non significa che non possa diventare, con impegno, un avvocato di successo. E non va sottovalutata l’influenza del contesto familiare e sociale in cui si cresce: quindi i luoghi, le persone con cui si entra in contatto.

Tutto questo segna in modo unico la personalità dell’individuo!

La profonda conoscenza di noi stessi ci consente di valutare nel modo più opportuno tutti gli strumenti di cui siamo forniti e le possibilità che ci potrebbero riguardare.

Il Tema Natale è una delle chiavi di lettura per individuare alcune delle predisposizioni e delle tendenze psicologiche di un individuo. A partire da data e ora di nascita e dalla posizione degli astri nel Cielo sotto cui “si è nati”.

Il Tema Natale è raffigurato in forma circolare: il cerchio è diviso in 12 parti uguali (le 12 CASE) che fanno riferimento ai 12 settori della vita.

Il centro del cerchi rappresenta la Terra, mentre il punto di inizio di ognuna delle 12 CASE (CUSPIDE) coincide con uno dei 12 segni zodiacali.

Affinchè il Tema Natale possa essere compreso e interpretato è importante considerare in quali case e in quali segni vadano a trovarsi i Pianeti al momento della nascita di un individuo: ecco perché, ai fini della lettura del Tema Natale, è importante conoscere data, ora e luogo di nascita.

L’Astrologia completa il quadro interpretativo andando a rilevare e ad analizzare le interazioni tra gli stessi Pianeti e rispetto all’Ascendente (linea visibile dell’orizzonte a est) e allo Zenith (il “punto più alto del cielo” o medium coeli).

Attraverso l’oroscopo Natale è possibile individuare alcune delle caratteristiche della personalità

Il quadro offerto è la riproduzione del Cielo agli occhi di un osservatore sulla Terra.

