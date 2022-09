Calcola la tua Luna! L’oroscopo che non avevi mai letto prima solo inserendo la tua data di nascita. La Luna rappresenta la nostra componente emotiva, i nostri umori, la nostra parte più intima e fragile, gli affetti, gli istinti. La Luna governa il segno del Cancro.

Alla fine della pagina nserisci i tuoi dati di nascita, clicca su Conferma e poi Calcola.

Attenzione: se si é nati in un giorno in cui vigeva l’ora legale é necessario sottrarre un’ora al momento della nascita.

La luna simboleggia il desiderio di addentrarsi nell’inconscio, tornare al passato ed indugiare nei sentimenti. Dalla posizione della Luna nello zodiaco troviamo indizi su come si comporta una persona quando lui o lei si lascia guidare dall’istinto emozionale. Ci mostra la natura istintiva ed irrazionale delle persone. La posizione della Luna ci mostra anche come un bambino vede sua madre(la figura materna e la figura femminile successivamente) e le di lei energie, che l’hanno maggiormente influenzato nell’infanzia.

Luna (Lunare) Segni- Simboli, caratteristiche, personalità

Ariete

La sensazione di incertezza può farti risolvere i problemi più velocemente di quanto tu creda. Non correre come se avessi una scadenza. Prova a rallentare in modo da poter decidere cosa vuoi fare e procedere con i tuoi tempi

Toro

La tua sicurezza dipende dalla stabilità, ma non ti è facile soddisfarla. Potresti avere una natura pratica, ma dipendente dagli aspetti materiali della vita. Devi imparare ad accettare il cambiamento come parte della tua vita, altrimenti possono verificarsi complicazioni – cambiamenti causati da altre persone che ami, malattia e così via.

Gemelli

La Luna in Gemelli si manifesta con il bisogno di cambiamenti e spontaneità. La sicurezza sta nel pensare ai tuoi sentimenti e condividerli con gli altri. Puoi essere loquace e parli con abilità e disinvoltura. Questa capacità può essere utilizzata in letteratura, giornalismo o consulenza.

Cancro

La sicurezza per le persone con Luna in Cancro è la loro casa, la famiglia e le attività correlate come cucinare, giardinaggio e fai-da-te. Altre persone possono essere attratte dal tuo modo di gestire la casa. La tua predisposizione innata ad educare e proteggere ti consente di essere un buon genitore ed un amico solidale.

Leone

Ti senti meglio quando puoi impressionare gli altri ed ottenere lodi ed ammirazione. Tuttavia, quando arrivi sotto i riflettori, potrebbe ritorcersi contro. Probabilmente hai voglia di onori(anche economici) e status sociale, e hai le capacità di ottenerlo.

Vergine

La tua sensazione di sicurezza è legata all’ordine e alla chiarezza, anche nelle emozioni. Non ti farebbe male organizzare qualcosa in modo caotico e disorganizzato. Cerca di essere più tollerante ed accettare le imperfezioni della vita.

Bilancia

La persona con la luna in Bilancia cerca sicurezza in una relazione, ha bisogno di rendere qualcuno felice e di avere una vita sociale ricca. Tuttavia, in seguito devono trovare se stessi e le cose che li soddisfano devono prevalere. Hanno anche un forte bisogno di equilibrio ed armonia.

Scorpione

La luna in Scorpione crea la necessità di sondare i sentimenti il più profondamente possibile e questo porta grande vulnerabilità. Non dimentichi mai tutto il male ricevuto. È difficile costringerti a fare qualsiasi cosa. Raramente, è possibile persuaderti, ma con gentilezza.

Sagittario

Il più grande bisogno è sentirsi sempre alla ricerca di qualcosa. Per sentirti sicuro hai bisogno di una filosofia o di un credo. Devi avere un obiettivo o una missione che dia significato alla tua vita. La tua fede deve essere volontari, il paradosso è che mentre combatti dei dogmi ne sviluppi tu stesso/a degli altri.

Capricorno

Vedi la sicurezza nell’essere utile alla società e cerchi la giustificazione nel mondo esterno. Puoi sottovalutare ciò che vuoi da te stesso e proprio te stesso in generale. La timidezza può essere accompagnata dal risentimento per il fatto di sentirti ignorato.

Acquario

La tua relazione con le tue emozioni può essere complicata. Vuoi liberarti dalle emozioni negative come la paura, la rabbia e la gelosia, ma ciò può portare al fatto che altri si aspettino che tu sia incredibilmente tollerante, quando mostrano tali emozioni.

Pesci

La Luna in Pesci ha la massima sensibilità e ricettività. La persona può provare sentimenti di insicurezza, essere passivi e solo aspettare e vedere cosa succede nella sua vita. Se ti dedichi alla ricerca creativa o spirituale, puoi diventare un artista o un mistico con grande immaginazione.

