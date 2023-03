caldaia-difettosa:-due-intossicati-da-monossido-di-carbonio-a-pesaro

Pesaro 9 marzo 2023 – Intervento dei vigili del fuoco stasera alle 22 in viale Fiume, zona mare dove era partita una richiesta di aiuto da un appartamento dove due persone lamentavano di stare male.

Saliti nella casa, i vigili del fuoco col misuratore in mano e maschera antigas si sono accorti della presenza del monossido di carbonio in quantità superiori al consentito. E’ stata allertata l’ambulanza del 118 che ha portato i due malcapitati in ospedale.

Le loro condizioni non apparivano gravi ma non va sottovalutato il fatto di aver respirato monossido. Sembra che tutto sia partito da una vecchia caldaia presente nella casa.

Ufficio Stampa