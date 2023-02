Caldeira de empresa de mineração pega fogo e mobiliza Corpo de Bombeiros em Jambeiro, SP

Empresa fica às margens da Rodovia dos Tamoios. Caldeira de empresa de mineração pega fogo e mobiliza Corpo de Bombeiros em Jambeiro

Divulgação

Um incêndio atingiu a caldeira de uma empresa de mineração na madrugada desta terça-feira (14) às margens da Rodovia dos Tamoios em Jambeiro (SP). Não houve vítimas.

O Corpo de Bombeiros foi mobilizado por volta da 1h e controlou as chamas após uma hora e meia de trabalho.

Até o momento da publicação desta reportagem não se sabe o que originou as chamas e o prejuízo causado pelo incêndio.

Caldeira de empresa de mineração pega fogo e mobiliza Corpo de Bombeiros em Jambeiro

Divulgação

Caldeira de empresa de mineração pega fogo e mobiliza Corpo de Bombeiros em Jambeiro

Divulgação

Veja mais notícias sobre o Vale do Paraíba e região

Mata