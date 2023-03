caldo-primaverile-fino-a-quando-in-emilia-romagna:-le-previsioni-meteo

Bologna, 10 marzo 2023 – In questo inverno 2023 – il quinto più caldo di sempre – la domanda di molti è: quanto durerà? Dopo le temperature da primavera, che hanno fatto rimettere in armadio sciarpe e giacconi pesanti (almeno al Nord Italia), dovremo forse aspettarci il ritorno – o meglio l’arrivo – del freddo?

Si interrogano le previsioni del tempo per scoprire se e quando marzo manterrà le promesse di essere un mese ‘pazzerello’, meteorologicamente parlando. Di sicuro – spiega IlMeteo.it, domani – sabato 11 marzo – scoppierà la primavera in gran parte dell’Italia, con un caldo sopra le righe per il periodo, ma già l’indomani (domenica 12 marzo) le cose cambiano, e in pianura padana e costa adriatica il termometro si abbasserà di 2-4 gradi.

In Emilia Romagna più che altro si aspetta la pioggia, tanto che gli agricoltori hanno lanciato un preoccupato allarme siccità. Ma a breve di acqua ne arriverà poca: le previsioni Arpae – a parte la momentanea allerta per vento forte – parlano di temperature sopra la media. Domani ad esempio le minime saranno comprese 9 e 11 gradi, mentre le massime sulla cosata si attestano su 14/16 gradi arrivando a 17/18 nelle pianure interne. Insomma, se l’inverno c’è non si vede.

Martedì, piccola sorpresa: arriva la pioggia. Ma sarà una pausa tra giornate serene: Arpae predice diffuse precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio, seguite però dal ritorno al tempo stabile. Le temperature massime si manterranno sostanzialmente stazionarie, mentre le minime tenderanno a diminuire.

La tendenza del mese vede condizioni variabili per la settimana compresa fra lunedì 20 e domenica 26 marzo 2023, con precipitazioni nella norma del periodo, ma anche qui: le temperature si mnterranno superiori alla media climatologica.

Caldo anomalo d’inverno: i precedenti

Temperature più alte “anche in modo considerevole“, stando ai dati Isac-Cnr a livello nazionale, considerando il trimestre dicembre-gennaio-febbraio, la temperatura complessiva è risultata di 1,21 gradi sopra la media trentennale 1991-2020.

Quest’inverno si piazza quinto tra i più caldi dal 1800 a oggi: al primo posto resta l’inverno 2006-2007 con un’anomalia di 1,76 gradi.

Entrando più nel dettaglio, l’anomalia maggiore riguarda il Nord con uno scarto rispetto alla media che sale a 1,38 gradi (piazzandosi così al quarto posto tra i più caldi per quanto riguarda le regioni settentrionali); al Centro e al Sud l’anomalia risulta rispettivamente di 1,09 gradi e 1,10 gradi.

“In generale in un segnale di fondo comunque più caldo per tutti, spicca ancora una volta il Nord anche in virtù di una circolazione atmosferica spesso bloccata con l’anticiclone a ovest del Continente che ha pilotato masse d’aria ulteriormente calda verso le regioni settentrionali”, spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, “non sono mancate occasionali irruzioni fredde dal Nordest Europa che hanno interessato soprattutto il Centrosud, ma si è trattato di episodi minoritari fine a sé stessi, con la prevalenza di temperature comunque sopra la media. Da notare come questo ‘muro anticiclonico’ sull’Atlantico sia stato responsabile di un ulteriore aggravio delle condizioni siccitose non solo sul Nord Italia, ma anche su gran parte degli Stati centro-occidentali europei, primo su tutti la Francia (dove non ha piovuto per 32 giorni consecutivi a livello nazionale)”. 3bmeteo evidenzia anche “che situazioni anticicloniche di blocco di questo tipo si sono già verificate in passato, ma nell’attuale contesto di cambiamento climatico gli effetti dell’alta pressione risultano ulteriormente esacerbati e potenziati”.

