Calendario scrutini finali – esami di Stato scuola Secondaria di I grado a.s. 2022/2023: un esempio di circolare

La circolare che si allega è riferita ad un Istituto Comprensivo con sei sezioni di scuola Primaria e sei di scuola secondaria. La Circolare definisce gli impegni da calendarizzare sia per gli scrutini di scuola Primaria e Secondaria di I Grado che per gli Esami di Stato. Una tempestiva circolare di fatto blocca le date dei tanti docenti che potrebbero essere impegnati in più scuole di Istituzioni diverse. Pubblicarla per primi può risolvere (di fatto non determinandoli) molteplici problemi successivi.

