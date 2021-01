calisse:-chiarimenti-e-sfide-sulle-tariffe-idriche

Quotidiano d’informazione

Rinvio al 25 aprile 2021 della manifestazione «Per non dimenticare» al campo di Farfa 27/01/2021 09:46

Soddisfatto Maurizio Aluffi, Presidente dell’Eblart (Ente Bilaterale del Lazio per l’Artigianato) e Direttore di Confartigianato Imprese Rieti 26/01/2021 10:23

Consentirà di ampliare la dotazione di posti letto 25/01/2021 19:22

© Mariano Calisse Cos’è che la popolazione deve aspettarsi in termini di aumenti? dalla Redazione

mercoledì 27 gennaio 2021 – 10:11 Dopo le precisioni di qualche mese fa (Novembre 2020), il Presidente della Provincia torna ad aggiornare la cittadinanza in merito alle tariffe idriche, per chiarire cosa la popolazione debba aspettarsi in termini di aumenti e far chiarezza su possibili inesattezze. «Gli adeguamenti tariffari stabiliti dall’ATO nel 2018 prevedevano aumenti pari a 7,5% per il 2020- 5,4% per il 2021, 4,8% per 2022-2023. – spiega Calisse – Per scongiurare l’aumento votato nel 2018, sotto un’amministrazione a guida PD, l’ATO3 ha riformulato dopo varie ipotesi, la tabella relativa agli adeguamenti. Venerdì 22 gennaio l’Assemblea dei Sindaci con una larghissima maggioranza e con il contributo di tutti a prescindere dagli schieramenti politici e soprattutto grazie alla preziosa collaborazione dei sindaci in capo al comitato controllo analogo sono stati approvati degli adeguamenti minimi ben inferiori a quelli previsti nel 2018 e nello specifico: 2% nel 2020, 4,9% 2021, 4% 20211-2023». «Queste risorse saranno assegnate ai Comuni fuori dai contributi dell’interferenza d’ambito e saranno indirizzate per offrire una serie di agevolazioni a famiglie in difficoltà/numerose e a piccole attività commerciali. Gli obblighi di legge non hanno permesso un azzeramento degli aumenti, ma di certo l’Assemblea è riuscita a ridurli al minimo in questo momento difficile. Vorrei sottolineare – conclude il presidente della Provincia – che la vera sfida è ora nel piano di investimenti che saranno realizzati: 30 milioni di euro circa in 3 anni che potranno aumentare la qualità del servizio idrico provinciale per tutti».