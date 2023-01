Calopsita fica presa entre janela e rede de proteção e é resgatada por bombeiros em Aracaju

O morador do apartamento não estava em casa no momento da ocorrência. Equipe dos Bombeiros faz resgate de calopsita em prédio de Aracaju (SE)

g1/SE

Uma calopsita foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ficar presa entre a janela e a rede de proteção de um edifício, em um condomínio localizado no Bairro Jabotiana, em Aracaju, na tarde deste domingo (29).

Segundo à equipe que atendeu a ocorrência, o resgate inusitado aconteceu após ave entrar no espaço e não conseguir sair. O morador do apartamento não estava em casa e os vizinhos viram a situação e resolveram chamar o Corpo de Bombeiros para dar uma forcinha.

Os bombeiros usaram uma escada para resgatar a ave, que foi entregue a um morador do condomínio, que agora tenta localizar o tutor da calopsita.

Calopsita é resgatada por bombeiros em Aracaju (SE)

g1/SE

