Calor intenso, buscas com aparelho e limpeza de lama: como foi o 7º dia após a tragédia no Litoral Norte de SP

Até as 19h de sábado, o governo do estado confirmou 58 vítimas em São Sebastião e uma em Ubatuba. Corpo encontrado com ajuda de detector de sinal de celular é retirado da Vila Sahy

Rauston Naves/TV Vanguarda

O trabalho de resgate na Barra do Sahy, área mais afetada pela tragédia em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, entrou no sétimo dia, neste sábado (25). Até as 19h, o último boletim do governo estadual apontou 59 mortes.

São 58 vítimas em São Sebastião e uma em Ubatuba.

54 já foram identificados e liberados para o sepultamento. São 19 homens adultos, 17 mulheres adultas e 18 crianças.

Segundo o estado, são 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados.

Departamento de Estradas de Rodagem (DER) liberou o tráfego para veículos leves e pesados nas rodovias da região de São Sebastião. Apenas o trecho do KM 82 da rodovia Mogi Bertioga (SP-098), em Biritiba-Mirim, junto à ponte do Rio Sertãozinho, permanece com interdição total.

Governo orienta turistas a não viajarem para as regiões afetadas do litoral norte neste fim de semana.

Há uma semana, os moradores do litoral e turistas aproveitavam uma noite de carnaval ou se preparavam para descansar. Poucas horas depois, eles goram atingidos por uma chuva extrema.

Neste sábado, as buscas se concentraram em um ponto onde moradores indicaram que havia uma casa com várias pessoas. No meio da tarde foi encontrado o corpo de uma criança, uma menina. A localização teve a ajuda de uma antena da Anatel que rastreia sinal de telefone celular.

Mais pro fim da tarde foi achado o corpo de um homem adulto. Segundo a TV Globo, fez calor na área durante o dia, o que deixou mais exaustivo o trabalho dos bombeiros. Choveu fraco, mas as buscas não foram interrompidas.

Alguns moradores passaram o dia fazendo a limpeza das casas. Como há ruas com lama e entulho, máquinas do exército auxiliam na limpeza das vias.

Escavadeira é usada para remover lama acumulada em rua da Vila Sahy, em São Sebastião

Fábio Tito/g1

Gerência estadual

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou neste sábado (25) a criação de uma gerência estadual para acompanhar a reconstrução em São Sebastião. A partir de segunda-feira (27), Tarcísio volta a despachar do Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista.

Atendimento às vítimas

Profissionais da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social fizeram o acolhimento terapêutico. O trabalho é feito desde quinta-feira (23) em nove pontos de abrigamentos, em locais como Vila Sahy, Boiçucanga, Juquey, no Centro e em funerárias.

Até este sábado foram realizados 1.000 acolhimentos terapêuticos. A prioridade é para pessoas que perderam tudo e estão abrigadas.

Rodovias da região

O governo informa que a viagem para o litoral norte pode ser feita pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, Rodovia dos Tamoios e Rodovia Oswaldo Cruz, a depender do ponto na Rio-Santos (SP-55).

Interdição total:

A Rodovia Mogi-Bertioga segue totalmente interditada pelo rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim.

As obras emergenciais começaram na terça-feira (21) e liberação do trânsito em dois meses e conclusão em até seis. Será necessário revitalizar o muro de arrimo existe e construir um novo, além de criar uma nova galeria.

Há interdição parcial nos seguintes pontos:

Rodovia Rio-Santos (SP-055)

Km 155 – Erosão. Acostamento

Km 189 – Erosão. Acostamento (Praia da Boracéia)

Km 066– queda de barreira. Acostamento (Praia da Fortaleza);

Km 087 – queda de barreira e árvores (Praia da Cocanha); faixa reversível sentido leste

Km 96 – queda de barreira (Praia Massaguaçu); parcial pista leste

Km 116 – queda de barreira (Praia da Cigarra); acostamento

Km 136 ao 142 – queda de barreira, erosão e árvores (Praia do Guaicá e Toque Toque); pare e siga sentido leste

Km 157 ao 162 – queda de barreira (Praia de Maresias); pare e siga

Km 164 – queda de barreira (Praia de Boiçucanga); pare e siga

Km 174 – queda de barreira (Praia Preta). comboio.

Km 180 – queda de árvore (Praia Preta); acostamento

Km 188 ao 189 – erosão (Praia de Boracéia); acostamento

Km 203 – queda de barreira (Praia Guaratuba). acostamento

Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125)

Km 07 – queda de barreira e árvores. (Morro da Pilôa). Faixa reversível sentido norte.

Km 13 – queda de barreira (Horto Florestal). Faixa reversível sentido norte

Rodovia Mogi Bertioga (SP-098)

Km 87 – Erosão. Interdição parcial

km 90 ao 91 – queda de barreira. Interdição parcial

Rodovia Engenheiro Ariovaldo de Almeida Viana (SP-61)

KM 16 – queda de barreira (Praia do Perequê): acostamento

Sem viagens

O governo do estado e a PM orientam que turistas não viajem para as regiões afetadas do Litoral Norte neste fim de semana.

O objetivo é evitar sobrecarregar o atendimento em hospitais, o trânsito nas estradas e o abastecimento de água e de alimentos na região.

Como ajudar

Barcos que antes levavam turistas pra curtir o litoral, agora saem do Centro da cidade carregados de donativos para levar a quem precisa. São toneladas de alimentos, água, brinquedos, produtos de limpeza e roupas com destino aos bairros mais afetados pelas chuvas.

Para ajudar as vítimas da tragédia do Litoral Norte, entidades sociais estão abrindo postos de arrecadação de mantimentos na capital paulista. Os itens coletados serão levados para atender as famílias nas áreas afetadas. Confira uma lista aqui ou no site Para quem doar.

Vittorio Ferla