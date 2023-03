Calouros realizam ‘trote solidário’ coletando lixo e orientando população sobre cuidados com a dengue em RO

Ação busca atender as necessidades da população, uma vez que os casos de dengue aumentaram consideravelmente em Rondônia. Mutirão contra a dengue em Porto Velho

Cerca de 100 novos estudantes de uma faculdade particular fizeram parte de um “trote” diferente neste sábado (11). Eles se dividiram em grupos para orientar a população sobre cuidados com a dengue e recolher lixo das ruas e de terrenos baldios em Porto Velho.

“Eles fizeram orientações para que a população elimine os focos. Uma vez que nós estamos no período de chuva, são muitos quintais que acumulam água. A orientação que eles tinham era de fazer essa promoção de saúde, dizer quais as formas correta de eliminar e evitar a propagação desse mosquito”, explica a professora Marlei Novaes.

O trote atendeu às regiões próximas ao Centro Universitário São Lucas, nos bairros Areal e Mato Grosso. Os estudantes fizeram visitas a residências e comércios.

“A gente encontrou muitos lixos descartados de forma incorreta, vimos terrenos baldios, onde não era pra ser jogado lixo, com entulho, restos de construção. A população deveria se conscientizar de que a gente vive numa comunidade. Se cada um fizer sua parte, a gente consegue combater a dengue de uma forma correta”, comenta uma das alunas.

A ação busca atender as necessidades da população, uma vez que os casos de dengue aumentaram consideravelmente em Rondônia nos últimos meses. Somente nos primeiros 23 dias de 2023, mais de mil casos da doença foram confirmados no estado.

Em 2022, 15 pessoas morreram por dengue em Rondônia: um aumento de 650% em relação a 2021. Os dados são da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Agevisa).

