Câmara de Araras tem 26 vagas em concurso com salários até R$ 5 mil; saiba como se inscrever

Inscrições devem ser feitas de forma online até o dia 10 de março. Taxa de inscrição varia de acordo com o cargo escolhido. Câmara de Araras tem concurso aberto para contratar 26 profissionais

Câmara de Araras/Divulgação

A Câmara de Araras (SP) abriu concurso público para contratar 26 profissionais em 8 cargos no Poder Legislativo. As inscrições vão até o dia 10 de março e os salários variam de R$ 2.994,66 a R$ 5.059,94.

Os interessados devem realizar a inscrição, de forma online no site do Indepac. A taxa varia de acordo com o cargo escolhido. Para se inscrever é necessário fazer um cadastro e depois um login.

São disponibilizadas vagas para motorista, oficial legislativo, operador audiovisual, técnico em informática, agente legislativo, controlador interno, jornalista e pedagogo legislativo, divididos em três níveis de escolaridade: ensino fundamental, ensino médio/técnico e ensino superior.

Edital do concurso

Araras tem concurso aberto para contratar 26 profissionais

Freepik/jannoon028

Os valores da taxa de inscrição são R$ 35,00 (fundamental), R$ 45,00 (médio/técnico) e R$ 70,00 (superior).

A previsão é que as provas sejam aplicadas no dia 26 de março.

Vagas, salários e carga horária

Ensino fundamental – taxa de inscrição R$ 35

Motorista

Quantidade de vagas: 1

Carga horária: 40 horas semanais

Salário: R$ 2.994,66

Ensino médio/técnico – taxa de inscrição R$ 45

Oficial Legislativo

Quantidade de vagas: 12

Carga horária: 40 horas semanais

Salário: R$ 3.011,86

Operador Audiovisual

Quantidade de vagas: 2

Carga horária: 40 horas semanais

Salário: R$ 4.010,09

Técnico em Informática

Quantidade de vagas: 1

Carga horária: 40 horas semanais

Salário: R$ 4.010,09

Ensino superior – taxa de inscrição R$ 70

Agente Legislativo

Quantidade de vagas: 7

Carga horária: 40 horas semanais

Salário: R$ 4.552,22

Controlador Interno

Quantidade de vagas: 1

Carga horária: 40 horas semanais

Salário: R$ 5.059,94

Jornalista

Quantidade de vagas: 1

Carga horária: 35 horas semanais

Salário: R$ 3.983,21

Pedagogo Legislativo

Quantidade de vagas: 1

Carga horária: 30 horas semanais

Salário: R$ 3.414,16

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

