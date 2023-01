Câmara de Confresa (MT) abre concurso público com salário de até R$ 4,8 mil

Os salários variam entre R$ 1.818,46 e R$ 4.804,52. A taxa de inscrição vai de R$ 60 a R$ 100. Câmara de Vereadores de Confresa abriu concurso público

FRÉDÉRIC CIROU / ALTOPRESS / PHOTOALTO

A Câmara de Vereadores de Confresa, 1.160 km de Cuiabá, está com as inscrições abertas para um concurso público com uma vaga e cadastro reserva no município. Os salários variam entre R$ 1.818,46 e R$ 4.804,52. A taxa de inscrição vai de R$ 60 a R$ 100.

Para ver o edital, clique aqui.

As inscrições podem ser feitas pela internet.

De acordo com o edital, o concurso oferece vaga para auxiliar administrativo (cadastro reserva) e uma vaga para contador.

Os interessados podem se inscrever no site da organizadora do concurso até o dia 30 de julho. A taxa de inscrição é de R$ 60 (nível médio) e R$ 100 (nível superior).

Ainda conforme a prefeitura, os candidatos serão avaliados através de prova escrita, prática e avaliação de títulos.

Vittorio Rienzo