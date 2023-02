Câmara de Cristais Paulista, SP, instaura comissão que pode cassar mandato da prefeita

Katiuscia Leonardo Mendes (PSD) é suspeita de ignorar requerimentos enviados por parlamentares, impedindo fiscalização da gestão. Vereadores têm 90 dias para concluir relatório. A prefeita de Cristais Paulista, SP, Katiuscia Leonardo Mendes (PSD)

Cedoc/EPTV

A Câmara Municipal dos Vereadores de Cristais Paulista (SP) aprovou na noite de terça-feira (14) a abertura de uma comissão processante contra a prefeita Katiuscia Leonardo Mendes (PSD) por suspeita de infração político-administrativa.

A chefe do Executivo é suspeita de dificultar o acesso dos parlamentares às informações da gestão dela ao deixar de responder aos requerimentos enviados pela Casa de Leis à Prefeitura.

Caso a comissão comprove as irregularidades, a prefeita pode ter o mandato cassado pela Câmara dos Vereadores, ter suspensos os direitos políticos de três a cinco anos e ainda ter que pagar multa.

Pedido de investigação

A abertura da comissão processante foi proposta pelo vereador Charles Peres (PL). Ele alega que Katiuscia, por reiteradas vezes, infringiu a legislação federal, o regimento interno da Câmara e a Lei Orgânica do Município ao descumprir os prazos para envido de respostas aos requerimentos da Câmara e por prestar informações suficientes aos questionamentos feitos.

“Ao não responder os requerimentos, a prefeita ignora que há uma legislação municipal e que existe um poder constituído que representa a população da cidade, que é a Câmara Municipal. Na avaliação do vereador, a prefeita trata o poder Legislativo como mero anexo da prefeitura, um mal necessário que serve aos interesses do Executivo quando da aprovação de leis propostas por ela e quando da análise das contas. O requerimento é um dos instrumentos mais importantes do parlamentar, é por meio dele que se busca dados que podem dar transparência aos recursos públicos”, diz o texto.

Sessão de votação da Câmara dos Vereadores de Cristais Paulista, SP

Reprodução/Youtube

Um dos exemplos citados pelo Charles Peres cita um requerimento protocolado pela Câmara na Prefeitura de Cristais Paulista em 11 de maio de 2022, sendo que a resposta foi enviada pela prefeita em 22 de setembro de 2022.

“Uma vez aprovado pelos vereadores durante as sessões e encaminhado ao prefeito, o documento precisa ser respondido pela prefeita no prazo de 10 dias como determina o regimento interno da casa de leis e a Lei Orgânica do Município”, afirma o vereador.

A abertura da comissão processante foi aprovada pelos nove vereadores que compõem a Casa.

Os trabalhos devem durar até 90 dias e serão presididos pelo vereador José Humberto de Oliveira Marques, definido por sorteio. Compõem a comissão os vereadores Marilene Ferreira (PTB), como relatora, e Fransergio dos Santos (PSD), como membro.

Prefeita critica decisão

Em nota, a prefeita Katiuscia Leonardo Mendes informou que respeita a decisão da Câmara, mas que é totalmente contrária a ela. A chefe do Executivo classificou a abertura da comissão como golpe.

“Trata-se de um golpe com base em ódio e perseguição política e pessoal. Juridicamente, há várias falhas, irregularidades e inconsistências no processo desde as primeiras decisões do Legislativo no ano passado. A não aprovação da Lei Orçamentária de Cristais, no final de 2022, não apresenta fundamentação”, informou.

A Prefeitura de Cristais Paulista informou que o Município e a prefeita tomarão as defesas judiciais e administrativas cabíveis, seguindo a lei e as determinações jurídicas.

Segundo a prefeitura, Katiuscia tem um prazo de 10 dias para a apresentação da defesa e novos trâmites legais serão seguidos.

“Claramente é uma perseguição e todos podem ver isso de perto. Fui à Câmara, fui bem recebida por muitos apoiadores que sabem que vou sempre trabalhar em prol de Cristais e da nossa população. Vamos tomar todas as medidas e lutar até o fim pela nossa querida família cristalense”, disse a prefeita, em nota.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão e Franca

Vídeos: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vittorio Rienzo