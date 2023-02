Câmara de Mogi das Cruzes aprova Comissão Especial de Vereadores do Decreto de Emergência por enchentes

A vereadora, autora do projeto, é quem vai presidir a CEV. A comissão terá duração de 180 dias, mas pode ser prorrogada pelo mesmo período. Criação de Comissão Especial de Vereadores do Decreto de Emergência é aprovada em Mogi

Os vereadores de Mogi das Cruzes aprovaram a criação da Comissão Especial de Vereadores do Decreto de Emergência, por causa das últimas enchentes na cidade. No dia 3 de fevereiro, a Prefeitura de Mogi decretou estado de emergência.

O projeto foi apresentado na sessão ordinária desta quarta-feira (15), pela vereadora Malu Fernandes (Solidariedade). A comissão terá duração de 180 dias, mas pode ser prorrogada pelo mesmo período.

Comissão Especial de Vereadores foi aprovada na sessão da Câmara de Mogi desta quarta-feira (15)

Diferentemente de outras comissões, a CEV do decreto de emergência terá cinco membros. Geralmente são três. Com a aprovação pelo plenário, a primeira reunião da comissão está prevista para esta quinta-feira (16), às 14h30.

“Esse é o nosso papel enquanto vereadores. Nós vamos acompanhar todas as ações da Prefeitura, todas as compras que forem feitas eventualmente sem licitação por conta desse decreto, pra que nós possamos acompanhar o que está sendo feito, quais famílias estão sendo atendidas, quais os critérios utilizados pela Prefeitura Municipal. Então, muito importante também é ampliar a participação do número de vereadores, que a princípio seria três e agora cinco”, disse o vereador Zé Luiz (PSDB).

“Exatamente como nós vamos começar esse serviço, quais são os atores que nós iremos conversar, os secretários aqui da cidade, órgãos também estaduais, como DAEE, secretaria, deputado, enfim. A gente vai desenhar esse plano de trabalho pra realmente ter uma comissão efetiva que faça ali proposições e ajude na articulação junto com o poder Executivo”, disse a vereadora Malu Fernandes.

A vereadora, autora do projeto, é quem vai presidir a CEV. Também fazem parte da comissão: José Luiz (PSDB), Maurino (Podemos), Milton Lins da Silva, o Bi Gêmeos (PSD), e Iduigues Martins (PT).

