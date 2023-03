Câmara de Natal aprova resolução que dá ponto facultativo para servidores em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino

Votação ocorreu nesta quarta-feira (1) e visa equidade de gênero no esporte, segundo parlamentares. Sessão na Câmara Municipal de Natal

A Câmara Municipal de Natal aprovou, nesta quarta-feira (1), um projeto de resolução que garante aos servidores da casa ponto facultativo nos horários dos jogos da Seleção Feminina de Futebol do Brasil na Copa do Mundo.

A matéria é da ex-vereadora Divaneide Basílio (PT), subscrita pela vereadora Brisa Bracchi (PT) e o vereador Daniel Valença (PT) e apontada pelos legisladores como uma conquista para a equidade de gênero no esporte.

Segundo o texto, o número de horas do expediente será reduzido de acordo com os horários divulgados oficialmente pela FIFA dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol Feminino.

A competição (a nona edição do torneio mundial de seleções femininas) será realizada entre os dias 20 de julho e 20 de agosto de 2023, e terá sede dividida entre Austrália e Nova Zelândia.

“Trata-se de um projeto que vem no sentido da gente poder construir cada vez mais igualdade entre homens e mulheres no campo do esporte, tendo em vista os desafios enfrentados pelo desporto feminino. O Brasil possui uma excelente seleção feminina de futebol que merece todo nosso apoio. Então, como o ponto facultativo é adotado nas partidas da seleção brasileira na Copa do Mundo Masculina, entendemos que o mesmo direito deve ser dado para os jogos da nossa seleção na Copa do Mundo Feminino. Que a gente possa estar na torcida pelas mulheres do Brasil”, afirmou a vereadora Brisa Bracchi ao defender a proposição.

