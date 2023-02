Nina Souza segue como presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e Raniere Barbosa é reconduzido na Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização. Câmara de Natal define comissões parlamentares para biênio 2023-2024

Elpídio Júnior

Em sessão ordinária nesta quinta-feira (23), o plenário da Câmara Municipal de Natal definiu a composição de suas comissões permanentes para o biênio 2023-2024 (veja lista abaixo).

Nina Souza seguirá como presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que tem como objetivo zelar para que todo projeto esteja de acordo com a legislação municipal.

“Quero agradecer aos colegas pela confiança para presidir este grupo temático tão importante. Sou a primeira mulher a ocupar a presidência da Comissão de Justiça da Câmara Municipal de Natal, fato que muito me orgulha”, comemorou a vereadora Nina Souza.

A Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização, responsável por avaliar as proposições que de alguma forma alteram a receita ou despesa do município, teve a recondução do vereador Raniere Barbosa à presidência.

As comissões são organismos instituídos pelo poder legislativo compostos de número geralmente restrito de membros, encarregados de estudar e examinar as proposições legislativas e apresentar pareceres, além de cumprir outras atribuições indicadas na Constituição, Lei Orgânica ou Regimento Interno.

Composição das Comissões Parlamentares:

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final

Nina Souza – Presidente

Raniere Barbosa – Vice-presidente

Brisa Bracchi – Membro

Camila Araújo – Membro

Klaus Araújo – Membro

Kleber Fernandes – Membro

Preto Aquino – Membro

Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização

Raniere Barbosa – Presidente

Nivaldo Bacurau – Vice-presidente

Ana Paula – Membro

Anderson Lopes – Membro

Robson Carvalho – Membro

Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente e Habitação

Preto Aquino – Presidente

Kleber Fernandes – Vice-presidente

Luciano Nascimento – Membro

Raniere Barbosa – Membro

Robério Paulino – Membro

Comissão de Saúde, Previdência de Assistência Social

Herberth Sena – Presidente

Aroldo Alves – Vice-Presidente

Camila Araújo– Membro

Peixoto – Membro

Preto Aquino – Membro

Comissão de Defesa do Consumidor

Kleber Fernandes– Presidente

Camila Araújo – Vice-Presidente

Eribaldo Medeiros – Membro

Chagas Catarino– Membro

Margareth Régia – Membro

Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida

Tércio Tinoco – Presidente

Dickson Jr. – Vice-Presidente

Júlia Arruda – Membro

Herberth Sena – Membro

Nina Souza – Membro

Comissão de Ética Parlamentar

Dickson Jr. – Presidente

Hermes Câmara – Vice-Presidente

Ana Paula – Membro

Comissão de Indústria, Turismo, Comércio e Empreendedorismo

Hermes Câmara – Presidente

Chagas Catarino – Vice-presidente

Dickson Jr. – Membro

Luciano Nascimento – Membro

Margarete Régia– Membro

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Proteção das Mulheres, dos Idosos, Trabalho e Igualdade

Ana Paula – Presidente

Brisa Bracchi – Vice-Presidente

Bispo Francisco de Assis – Membro

Daniel Valença – Membro

Júlia Arruda – Membro

Comissão de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Inovação

Robério Paulino – Presidente

Daniel Valença – Vice-Presidente

Anderson Lopes – membro

Bispo Francisco de Assis – Membro

Júlia Arruda – Membro

Comissão de Transportes, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos

Milklei Leite – Presidente

Aroldo Alves– Vice-Presidente

Anderson Lopes – Membro

Daniel Valença – Membro

Eribaldo Medeiros– Membro

Comissão de Desporto e Qualidade de Vida

Luciano Nascimento– Presidente

Hermes Câmara – Vice-Presidente

Robson Carvalho – Membro

Tércio Tinoco – Membro

Preto Aquino – Membro

