Câmara de Piracicaba derruba veto a projeto que flexibiliza processo para regularização fundiária

A Câmara Municipal de Piracicaba (SP) derrubou o veto a um projeto de lei complementar que visa flexibilizar os requisitos para pedidos de regularização fundiária na cidade.

A Câmara Municipal de Piracicaba (SP) derrubou o veto a um projeto de lei complementar que visa flexibilizar os requisitos para pedidos de regularização fundiária na cidade. O PLC foi vetado pela prefeitura no início de janeiro.

A proposta é assinada por 13 vereadores e tem como objetivo alterar uma lei de 2019. Com a rejeição do veto, pelo placar de 14 votos contrários e cinco favoráveis, o projeto segue para ser sancionado pelo prefeito Luciano Almeida (sem partido).

Na ausência da assinatura, o projeto volta à Câmara para ser promulgado pelo presidente da Câmara, Wagner de Oliveira, o Wagnão (Cidadania).

O projeto permite que, durante a solicitação de regularização, possa ser apresentado qualquer documento para comprovar que determinado núcleo informado foi criado antes do marco legal, em dezembro de 2016. A versão atual exige levantamento fotográfico. Outra alteração prevista no projeto é a introdução do instrumento de legitimação de posse.

O texto foi assinado pelos vereadores Laércio Trevisan Jr. (PL), Acácio Godoy (PP), Valdir Vieira Marques, o Paraná (CID), Ana Pavão (PL), Anilton Rissatto (PAT), Ary Pedroso (SD), Cássio Luiz Barbosa, o FalaPira (PL), Fabrício Polezi (PAT), Zezinho Pereira (União Brasil), Paulo Henrique Ribeiro (REP), Rerlison Rezende (PSDB), Wagner Oliveira, o Wagnão (CID), e pelo suplente Ciro Cesar Romualdo, o Ciro da Van (POD).

“Deve-se destacar que a regularização fundiária traz à população beneficiada forte significativo simbólico, verificado pela possibilidade de possuir um endereço regularizado, com nome de rua, número de residência e CEP”, destacaram os autores, na justificativa do projeto.

O novo projeto recebeu uma emenda da vereadora Rai de Almeida (PT), que, no entanto, recebeu parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que justificou que a redação da proposta não atende à técnica legislativa.

Justificativa do veto

A justificativa do veto, assinada pelo prefeito Luciano Almeida, aponta que é o levantamento fotográfico (fotos aéreas ou imagens de satélite) o instrumento que pode comprovar se a construção de moradias em áreas irregulares foi realizada antes ou não do marco legal, que é 22 de dezembro de 2016. Ou seja, apenas são passíveis de regularização moradias construídas antes dessa data.

“Não é um documento individual que irá demonstrar tal fato, até porque um ‘documento de gaveta’ pode ser assinado entre as partes em data posterior, tentando demonstrar fato anterior, sendo que o único meio hábil seria o registro fotográfico com data a demonstrar que as ocupações e benfeitorias já estavam implantadas antes do marco legal”, argumenta.

O documento também elenca que, para a análise da consolidação da ocupação, são consideradas as seguintes questões:

Tempo da ocupação (verificável por instrumento de foto aérea com registros cronológicos);

Natureza das ocupações (verificável por instrumento de foto aérea com registros cronológicos);

Localização das vias de circulação (verificável por instrumento de foto aérea com registros cronológicos);

Presença de equipamentos públicos (verificável por instrumento de foto aérea com registros cronológicos).

Além disso, a justificativa aponta que a inclusão da alteração da lei já existente “pode gerar problemas de natureza jurídica ao passo que qualquer ocupação ensejará uma declaração do poder público de que determinada pessoa está na posse de um imóvel que pertence a outra” e que isso poderia “estimular as ocupações irregulares” na cidade.

Projeto parecido vetado

O projeto tem parecer contrário da Comissão de Meio Ambiente, que considerou que já tramitou na Casa um projeto de 2021 e que tinha a mesma finalidade, mas recebeu veto total do Poder Executivo, que foi acatado pelo Legislativo em fevereiro deste ano.

À época, na argumentação sobre as razões do veto ao projeto de lei complementar, o prefeito também justificou que proposta permitiria a apresentação do que chamou de “documentos de gaveta”, possíveis de serem assinados em data posterior ao marco legal, na intenção de demonstrar fato anterior.

Também na ocasião, o prefeito reiterou que único meio hábil para comprovação da existência do núcleo seria mesmo o registro fotográfico.

