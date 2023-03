Câmara de Presidente Prudente inicia transmissão de sessões com intérprete de Libras a partir desta segunda-feira

Recurso foi implantado após pedido da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, com Mobilidade Reduzida e instituições afins. Sessões ordinárias com tradução em libras começa nesta segunda-feira (13)

Câmara Municipal de Presidente Prudente

A partir desta segunda-feira (13), as transmissões das sessões ordinárias realizadas pela Câmara Municipal de Presidente Prudente (SP) terão intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

O recurso será utilizado durante a transmissão no canal TV Câmara, disponível na plataforma de vídeos Youtube.

O recurso foi implantado após a Mesa Diretora atender o pedido da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, com Mobilidade Reduzida e instituições afins. A solicitação foi realizada e presidida pelo vereador Douglas Kato (PTB).

Este primeiro ato com a tradução em Libras contará com a presença de surdos e representantes da Associação de Surdos e Surdas de Presidente Prudente e Região “Dorvalino Paixão” (ASSPP).

Libras

A Língua Brasileira de Sinais é a segunda língua oficial do Brasil, utilizada pela comunidade surda brasileira, e reconhecida pela Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002.

As línguas de sinais usam gestos e movimentos para substituir a comunicação por meio de sons. Elas tem léxico e gramática próprios. Assim como cada povo desenvolveu seu idioma oral, cada comunidade criou sua língua de sinais. Portanto, há versões de diferentes países.

Vittorio Ferla