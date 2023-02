Câmara de Suzano aprova projeto que autoriza visita de pets a pacientes internados em hospitais da cidade

Vereador Marcel da ONG (PTB), autor do projeto de lei, mencionou que a zooterapia é usada para ajudar na recuperação e convívio das pessoas em problemas físicos, emocionais e psicológicos. Câmara de Suzano vota projeto de lei que libera visita de pets em hospitais da cidade

A Câmara de Suzano aprovou, nesta quarta-feira (15), um projeto de lei 3/2022 que prevê a liberação de visitas de animais aos pacientes internados nos hospitais públicos e privados da cidade. O projeto prevê a liberação da visita de animais domésticos e de estimação em hospitais privados, públicos, contratados, conveniados e cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

De autoria do vereador Marcel Pereira da Silva (PTB), o Marcel da ONG, o projeto permite que pacientes internados recebam a visita dos seus animais de estimação, que devem permanecer no local “por período pré-determinado e sob condições prévias”. Na justificativa da propositura, o vereador ressalta a “transcendência dos animais na vida dos seres humanos e no auxílio na qualidade de vida de uma forma geral, inclusive naqueles que necessitam de algum tratamento médico”.

O autor da proposta traz como exemplo a zooterapia, usada para ajudar na recuperação e convívio das pessoas em problemas físicos, emocionais e psicológicos. Ele cita, entre os benefícios da relação de humanos com animais em tratamentos médicos, a tranquilidade, o bem-estar e a melhora da autoestima.

O projeto de lei pontua que entende-se como animal doméstico e de estimação “todos os tipos que possam entrar em contato com os humanos sem proporcionar qualquer tipo de perigo, além daqueles utilizados na terapia assistida de animais, como cães, gatos, pássaros, tartarugas, coelhos, hamster e outras espécies”.

“A gente viu a grande necessidade de ter uma visita pet nos hospitais. Muitos tutores passam meses tratando de uma doença terminal, um câncer. Então, o animal… tem estudos que fazem a melhora do paciente, até a cura já foi comprovada. A parte de humanização. Até o pet sozinho, em casa, ele sente falta e entra em depressão também. Sente falta do tutor. Então, a gente pensou muito nesse projeto, eu, minha equipe, que a gente colocou em prática aqui”, disse o vereador Marcel da Ong.

A propositura ainda determina que a entrada dos animais para visitação a pacientes internados deverá ser agendada junto à administração do hospital, e que somente poderá ocorrer em companhia de algum familiar do paciente ou pessoa que esteja familiarizada a manejar o animal.

“Tem toda uma regra. O animal precisa estar com laudo veterinário atestando a saúde. Estar com carteirinha de vacinação em dia, vermifugado, até tomar um banho antes de ir pro hospital. E o hospital vai determinar lá um espaço, umas regras lá, pro animal poder entrar no hospital, num local apropriado, que não prejudique também aí a saúde do paciente. O familiar ou algum parente. Muitas vezes, o animal é a única família da pessoa lá dentro do hospital e, às vezes, alguém aqui fora leva o animal até lá e faz essa humanização, porque a gente vê como é difícil ficar internado. Eu mesmo já fiquei internado com Covid. Como é difícil ficar isolado no hospital, você fica no meio de estranhos e fica sentindo falta lá do seu pet de casa. E quando você tem o contato com ele, você fica… Seu ânimo melhora, até sua saúde melhora”, explicou o vereador.

