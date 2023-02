Câmara de Suzano sediará audiências públicas de Finanças e Saúde na próxima semana

A população poderá contribuir com o envio de perguntas aos representantes do Executivo. Sessões podem ser acompanhadas pela internet ou presencialmente. Câmara de Suzano

Ricardo Bittner/Câmara de Suzano

A Câmara de Suzano vai sediar duas audiências públicas na próxima semana. A primeira, da Secretaria de Planejamento e Finanças, será às 17h de segunda-feira (27). A outra ocorrerá às 18h de terça-feira (28), tendo como tema pautas da Secretaria de Saúde. Ambas terão como foco o terceiro quadrimestre do ano passado.

Os interessados em participar poderão enviar perguntas aos representantes do Executivo pela internet. De acordo com o Legislativo, os questionamentos serão recebidos pelo presidente da casa, Joaquim Rosa (PL), que fará a leitura após a prestação de contas.

As audiências públicas podem ser acompanhadas presencialmente no plenário. O endereço da Câmara Municipal é Rua dos Três Poderes, 65, no Jardim Paulista. É possível ainda assistir pelas páginas da TV Câmara nas redes sociais.

