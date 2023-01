Câmara de Vereadores de Campinas interdita estacionamento após queda de árvore durante temporal

Bloqueio em parte das vagas segue até nova vistoria do Departamento de Parques e Jardins (DPJ) do município. Câmara Municipal de Campinas interdita estacionamento devido aos riscos de queda de árvores.

Após a queda de uma árvore durante o temporal na semana passada, Câmara Municipal de Campinas (SP) interditou, nesta quinta-feira (26), uma parte do estacionamento dos visitantes como medida de precaução.

O estacionamento interditado fica em frente ao prédio da sede do Legislativo, na Avenida da Saudade. O bloqueio permanece até que seja averiguada a situação das árvores ao redor do prédio.

A medida, adotada pela Coordenaria de Manutenção e Conservação, ocorreu em decorrência da alta incidência de quedas de árvores no período de chuva intensa nas semanas anteriores.

Queda de árvore

Árvore caiu sobre alambrado da Câmara de Campinas

Na quinta-feira (19), a árvore de grande porte caiu sobre a grade do Legislativo e a calçada da Avenida da Saudade. Esse foi um dos estragos causados pelos fortes temporais em Campinas. Carros foram arrastados, casas ficaram alagadas, pontes caíram e a prefeitura decretou emergência.

No dia seguinte, o vereador Luiz Rossini (PV), presidente da Câmara, solicitou ao Departamento de Parques e Jardins uma avaliação das árvores de grande porte que ficam tanto dentro quanto no entorno do prédio do Legislativo.

